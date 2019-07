Una poliziotta presenta le indagini su un duplice omicidio “travestita” da gatto

Fonte : wired

(Di lunedì 22 luglio 2019) Il sergente Shoihet mascherata dadurante la conferenza stampa per il(fonte: screenshot da Facebook) Sabato 20 luglio gli utenti che si sono sintonizzati sulla pagina Facebook della polizia canadese, per seguire la conferenza stampa in streaming sullerelative a unavvenuto nella British Columbia, sono rimasti perplessi notando delle orecchie dae dei baffi sulla faccia del sergente Janelle Shoihet. https://twitter.com/tylerrdawson/status/1152330457888874496 Il “filtro” di Facebook ha colpito ancora. Dopo che a giugno il ministro dell’informazione pakistano, Shaukat Yousafzai, era comparso in una live su Facebook con il filtroattivo, ora è toccato all’ufficiale della Royal Canadian Mounted Police. La conferenza stampa suldi una donna americana e del suo fidanzato australiano è stata registrata ...

Beatric31517150 : RT @illibraio: Una serie di omicidi stanno scuotendo Londra, le vittime sono tutti uomini accusati di pedofilia. Maeve Kerrigan sembra pens… - illibraio : Una serie di omicidi stanno scuotendo Londra, le vittime sono tutti uomini accusati di pedofilia. Maeve Kerrigan se… - lisa97100 : RT @oliviabienson: Since u’re all gonna watch la casa de papel, beccatevi questo 31 secondi di Najwa Nimri as Zulema perché mi trema pure i… -