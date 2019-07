Riapre la cripta di Mussolini a Predappio | il sindaco | Auspico sia permanente

Fonte : agi

(Di lunedì 22 luglio 2019) Benitoper l'economia di"è un volano.che l'apertura della, in futuro, siain modo da incentivare il turismo. Ormai qui, a parte le ricorrenze, sono rimasti solo i predappiesi": così ildel paese nativo del Duce, Roberto Canali, ha commentato all'Agi la riapertura, prevista per la giornata di domenica prossima, della, dove si trova la tomba di Benito e dei suoi familiari nel cimitero di San Cassiano di. Un'iniziativa, annunciata dal pronipote del Duce, Caio Giulio Cesare, in vista della ricorrenza del 136esimo anniversario della nascita di Benito. Laè chiusa dal 2017 e su decisione dei familiari (in quanto monumento privato) viene riaperta solo per le ricorrenze. "La tomba dirappresenta un fattore importante per il turismo. Quando era aperta in modo- ha ...

