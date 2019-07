Ondate di calore e salute | AISM | 13 utili e pratici consigli per gestire al meglio il

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 22 luglio 2019) “Il caldo estivo costituisce motivo di disagio per la maggior parte delle persone, ma alcune categorie sono più a rischio di altre, per esempio i bambini, gli anziani o le persone che hanno problemi di tipo cronico. Ogni anno, in questo periodo, l’innalzamento delle temperature mette a dura prova le persone con sclerosi multipla. Moltissime le richieste che arrivano al nostro Numero Verde 800.80.30.28 per capire comei problemi derivanti dal caldo e come alleviare i sintomi che emergono con l’afa“. Ecco alcuniperil caldo in una nota diffusa da. 1. Soggiornare in un ambiente con aria condizionata durante i periodi di estremoe umidità, regolare la temperatura tra i 25°C-27°C. 2.zzare ventilatori durante attività fisiche in ambienti chiusi. 3. Evitare di praticare all’aperto attività fisica intensa nelle ore ...

