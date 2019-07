Maiorca | due turiste violentate in uno dei luoghi più frequentati dell’isola

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2019) Due le aggressioni che sarebbero avvenute all’alba in una delle spiagge più popolari di, Playa de Palma. E ora la polizia sta indagando sulle vittime dei sue stupri che però, stando alla prime ricostruzioni, non sarebbero collegati. Una delle vittime ha 20 anni ed è tedesca, dell’altra invece non si conoscono ancora età e paese di origine. Un uomo che parlava spagnolo avrebbe abbordato la tedesca fuori da un locale della famosa spiaggia e l’avrebbe portata verso il mare. Lì, sarebbe avvenuta la violenza. L’altra aggressione sarebbe invece avvenuta a S’Arsenal. Le indagini della polizia si basano ora sulle telecamere presenti nella zona, nelle quale potrebbero essere state immortalate entrambe le violenze. L'articolo, duein uno deipiùdell’isola proviene da Il Fatto ...

