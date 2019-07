Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2019) I ricercatori del centro IBM Research-Zurich di Zurigo hanno realizzato unacapace di riconoscere i prodotti chimici. Serve per tentare di colmare il divario fra il raffinato senso del gusto umano e i sensori artificiali, chemolto arretrati rispetto alla facilità con cui le papille gustative umane riconoscono le sostanze. Ladi IBM è stata battezzata Hypertaste, ed è supportata da una Intelligenza Artificiale che la aiuta a capire chesta “assaggiando”. A cheserve? In svariate applicazioni industriali e scientifiche, dove c’è l’esigenza di identificare la composizione diin modo rapido e affidabile, senza l’impiego di strumenti di fascia alta. Ad esempio, per il controllo della qualità dell’acqua di laghi e fiumi, per testare l’origine delle materie prime, o per identificare ...

TutteLeNotizie : IBM ha costruito una lingua elettronica che “assaggia” i liquidi e capisce da cosa sono… - Cascavel47 : IBM ha costruito una lingua elettronica che “assaggia” i liquidi e capisce da cosa sono composti… -