CorSport | Per Ancelotti Gaetano potrebbe restare nel Napoli

CorSport : lo United pensa a James come contropartita nella trattativa per Pogba : Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione relativa a James Rodriguez e il Napoli. Nulla di nuovo tra il Real e De Laurentiis che non si muovono dalle proprie posizioni. Ma mancano pochi giorni al rientro di James dalle vacanze e la situazione dovrebbe sbloccarsi prima del suo arrivo nel ritiro del Blancos. James – Pogba L’ultima novità è rappresentata da un ulteriore ostacolo, l’inserimento di un nuovo attore nella ...

CorSport : cento milioni di tesoretto delle cessioni per trattare Pépé e Lozano : Ottanta milioni più o meno certi che potrebbero arrivare a superare quota 100 con le cessioni di Verdi e Hysaj. È questo il tesoretto su cui può contare il Napoli per procedere spedito nella trattativa con il Lilla per Pépé e con il Psv per Lozano. I conti sono semplici da fare, scrive il Corriere dello Sport. Vinicius è stato venduto al Benfica per 17 milioni, Rog al Cagliari per circa 18, Inglese al Parma per 22, Albiol al Villareal per 4 ...

CorSport : Intesa Juve-Roma per Higuain - ma manca ancora l’ok di Gonzalo : La Roma vuole Higuain, è chiaro. Anche perché, scrive il Corriere dello Sport, non ha un piano B per il centravanti. I giallorossi hanno già trovato l’accordo con la Juventus. Resta, però, da convincere l’argentino che il trasferimento nella Capitale è la soluzione migliore per tutti. Prima dell’inizio di agosto nulla sarà definitivo. L’accordo Juve-Roma I due club hanno trovato un’Intesa su un prestito con obbligo di ...

CorSport : accordo tra Napoli e Cagliari per Rog. Manca il sì del croato : Un paio di giorni fa Sky annunciava che il Cagliari aveva sbaragliato la concorrenza per Marko Rog. L’accordo sembrava ruotare attorno a un prestito con obbligo di riscatto per 15 milioni. Fuori dai giochi sia il Genoa che l’Eintracht. Oggi il Corriere dello Sport scrive che i due club sono d’accordo su tutto e che Manca solo il sì definitivo del centrocampista. L’intesa sarebbe raggiunta per 18 milioni tra prestito ...

CorSport : Per James concorrenza dell’Atletico - ma non troppo : Il 29 luglio, tra 10 giorni, James Rodriguez dovrebbe raggiungere il Real per la preparazione estiva a Valdebebas, a Madrid. Anche se Zidane ha detto che il colombiano non rientra nei suoi piani futuri, lui dovrà comunque presentarsi alla Casa Blanca. A meno che, scrive il Corriere dello sport, il suo trasferimento non si risolva prima. Ma verso quali lidi? Il Napoli non ha mai fatto mistero del suo consistente interesse ma non prenderebbe James ...

CorSport : Jorge Mendes torna in Spagna per sbloccare la trattativa per James : James, “l’uomo che tutti vogliono e che nessuno, per il momento, impacchetta e porta a casa”. È il modo in cui il Corriere dello Sport descrive il nodo James Rodriguez. Il Napoli non ha alcuna intenzione di investire per il colombiano i 42 milioni di euro che chiede Florentino Perez e aspetta che il Real accetti di concedere il prestito oneroso con diritto di riscatto. La fase attendista del club partenopeo ha stuzzicato l’Atletico. Come ...

CorSport – Napoli - offerta per Pépé : ADL prova a sbaragliare la concorrenza. Il punto : CorSport – Napoli, offerta per Pépé: ADL prova a sbaragliare la concorrenza. Il punto CorSport – Napoli, offerta per Pépé: ADL prova a sbaragliare la concorrenza. Continuano le manovre del club azzurro per dare al tecnico Carlo Ancelotti un altro attaccante di qualità. Per il calciatore ivoriano la società partenopea è pronta ad un sostanzioso investimento per l’ operazione che comprende anche l’ inserimento di Adam ...

CorSport : Offerta del Napoli per Pépé : 60 milioni più il cartellino di Ounas : La contropartita tecnica di cui parlava ieri Sportitalia, a proposito dell’affare Pépé, era Adam Ounas. Sky lo aveva anticipato un paio di giorni fa lo scrive il Corriere dello Sport. L’Offerta del Napoli al Lilla sarebbe di 60 milioni di euro più il cartellino dell’algerino. Un totale di 75-80 milioni di euro complessivi. Una cifra alta. Sarebbe “un colpo che produrrebbe il frastuono del crack”, scrive il quotidiano sportivo. Con i suoi 22 gol ...

CorSport : Rog al Cagliari per 18 milioni : Il destino di Rog sembra cambiare all’improvviso. L’altalena che riguarda il centrocampista croato del Napoli, a onor del vero, va avanti da giorni. Prima è stato accostato a Genoa e Cagliari, con la pole position alternata di entrambe le squadre, a seconda dei giorni. Poi, ieri il Corriere dello Sport lo ha dato vicinissimo all’Eintracht Francoforte. Sembrava questione di ore perché la trattativa si chiudesse. Il Napoli chiede ...

CorSport – Icardi apre al Napoli : convinto per Ancelotti e per un aspetto importante. Il punto : Icardi apre al Napoli: convinto per Ancelotti e per un aspetto importante. Il punto de ‘Il Corriere dello Sport’ in edicola stamane Icardi apre al Napoli: convinto per Ancelotti e per un aspetto importante. Il punto de ‘Il Corriere dello Sport’ in edicola stamane: “Mauro Icardi ha aperto all’ addio all’ Inter, sia in direzione Torino sia in direzione Napoli, nel giorno in cui il presidente azzurro Aurelio De ...

CorSport : Ancelotti pensa al 4-2-3-1 per valorizzare Insigne : Nel siparietto andato in scena lunedì sera a Dimaro Lorenzo Insigne e Ancelotti hanno già affrontato pubblicamente la questione del modulo. Due battute e qualche risata per una questione che esiste e per cui l’allenatore ha già in mente qualche alternativa. Ancelotti, infatti, scrive il Corriere dello Sport, sta lavorando in allenamento mettendo da parte il 4-4-2 e provando un 4-2-3-1 più puro. È un modulo che utilizzava già Benitez. ...

CorSport : Vicina alla chiusura la trattativa per Rog all’Eintracht : Su Marko Rog c’è l’interessamento di Genoa e Cagliari, che da tempo puntano a portare il centrocampista del Napoli nelle rispettive squadre. Negli ultimi giorni, però, si è fatto avanti con prepotenza anche l’Eintracht di Francoforte. È con il club tedesco, scrive il Corriere dello Sport, che potrebbe chiudersi la trattativa. L’idea di De Laurentiis è di ricavare dalla vendita del croato 20 milioni. Il quotidiano sportivo scrive che la chiusura ...

CorSport : Ultimatum di Florentino Perez a De Laurentiis. Per James dentro o fuori in una settimana : Da Madrid dicono che James si allontana ogni minuto che passa. Più il Napoli temporeggia più il colombiano si allontana. E neppure le notizie che arrivano dalla Colombia sono confortanti, scrive il Corriere dello Sport. James, che fino a qualche giorno fa era il promesso sposo del Napoli, sta cambiando idea e inclinazione, preferisce l’Atletico: vuole restare a Madrid. Lo sa il manager, Jorge Mendes e lo sa anche Carlo Ancelotti. E lo sa anche ...

CorSport – Il Napoli ci prova per Icardi nonostante le smentite : incontri segreti e maxi proposte - il punto : Il Napoli ci prova per Icardi nonostante le smentite: incontri segreti e maxi proposte, il punto di Alfredo Pedullà sull’ edizione odierna del Corriere dello Sport Il Napoli ci prova per Icardi, nonostante le smentite del presidente Aurelio De Laurentiis. E il motivo è anche semplice da spiegare: c’ è il dovere professionale di chi ha l’ obbligo di non dover lasciare qualcosa di intentato. Del resto la stessa società nerazzurra ...