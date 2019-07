Autonomia | Fontana | ‘pronti a riforma che non danneggi nessuno’

Autonomia Veneto e Lombardia : Fontana e Zaia “non firmiamo una farsa” : Autonomia Veneto e Lombardia: Fontana e Zaia “non firmiamo una farsa” Il tema politico più scottante e delicato del momento – oltre i sensazionalismi delle ultime settimane – riguarda la richiesta di un incremento dell’Autonomia da parte di tre Regioni italiane: Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. È una sfida emblematica che si produce all’interno della coalizione giallo-verde, considerando che il carroccio ha fatto ...

Autonomia - Fontana a Conte : “Si scrolli di dosso chi lo condiziona con notizie false” : “Io al presidente Conte chiederei soltanto di non lasciarsi condizionare dalle tante persone che cercano di dare notizie false e assolutamente infondate. Sono un inguaribile ottimista e, dato che il presidente Conte è una persona perbene, credo che si scrollerà di dosso i tanti personaggi che lo vogliono condizionare. E prenderà in mano la situazione”. E’ l’appello rivolto al presidente del Consiglio Giuseppe Conte dal ...

ZAIA E FONTANA vs CONTE/ Ora l'Autonomia diventa un problema interno alla Lega : scontro sull'autonomia: CONTE ha scritto ai cittadini di Lombardia e Veneto per dire che l'autonomia va corretta; ZAIA e FONTANA gli hanno risposto

“Feriti da Conte - così l’Autonomia è una farsa”. La rabbia di Fontana e Zaia contro il premier : Il capo dell’esecutivo tende la mano ai governatori di Veneto e Lombardia. In programma nuove trattative

Autonomia - Conte tenta di ricucire dopo la lettera di Zaia e Fontana : Distanti in tutto, anche geograficamente, Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Luigi Di Maio si preparano alla settimana che potrebbe segnare la crisi del governo. E l'incidente che potrebbe portare...

Fontana e Zaia replicano a Conte : «Feriti dalle parole del premier. Nessuno fermerà l'Autonomia» : I governatori di Lombardia e Veneto scrivono una risposta alla lettera del presidente del Consiglio pubblicata sul «Corriere»: se si continua con una farsa non firmeremo nulla

Autonomia - Conte tenta di ricucire dopo la lettera di Zaia e Fontana : Distanti in tutto, anche geograficamente, Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Luigi Di Maio si preparano alla settimana che potrebbe segnare la crisi del governo. E l'incidente che potrebbe portare...

Autonomia - Fontana e Zaia : "Feriti da Conte - non vogliamo la secessione ma no a farse" : "Non firmeremo mai l'intesa se si continua con questa farsa. Restiamo aperti al dialogo ma vogliamo un'Autonomia vera": così i governatori di Lombardia e Veneto dopo la lettera che il premier Conte aveva inviato agli italiani che abitano nel Nord Italia

Autonomia - Fontana e Zaia replicano a Conte : “Feriti dalle sue parole - non firmiamo farsa” : I governatori di Lombardia e Veneto Attilio Fontana e Luca Zaia hanno scritto una risposta alla lettera del presidente del Consiglio pubblicata su “Il Corriere della Sera”. I presidenti delle due Regioni hanno fatto sapere che non firmeranno l'intesa sull'Autonomia “se si continua con una farsa”.Continua a leggere

Caos Autonomia - Fontana e Zaia : «Non firmiamo farsa - feriti dalle parole di Conte» : No c’è pace per il premier Giuseppe Conte e per il Governo giallo-verde che non allontana la minaccia di una crisi. Dopo la lettera-appello del premier ai cittadini di...

Attilio Fontana e Luca Zaia : "Feriti dalle parole di Giuseppe Conte - nessuno fermerà l'Autonomia" : "Ci sentiamo tutti profondamente feriti quando leggiamo le sue esternazioni, Presidente Conte, soprattutto dopo colloqui diretti durante i quali - ricorderà benissimo - abbiamo più volte sottolineato che non si chiedono più risorse ma semplicemente la possibilità di spendere in autonomia quelle che

Autonomia - Fontana e Zaia contro Conte : «No a secessione ma non firmiamo farsa» : No c’è pace per il premier Giuseppe Conte e per il Governo giallo-verde che non allontana la minaccia di una crisi. Dopo la lettera-appello del premier ai cittadini di...

Fontana e Zaia : sì Autonomia - non farsa : 18.04 "Vogliamo un'autonomia vera,non un pannicello caldo".Così i presidenti di Veneto e Lombardia, Zaia e Fontana,in una lettera aperta al premier Conte. "Non vogliamo secessioni.Lei sa quanti ministri fanno la gara a spararla grossa". "Restiamo aperti al dialogo con Lei, ma non firmeremo nulla, se si continua con una farsa", spiegano i due governatori, "feriti dalle sue esternazioni"."Lei si assumerà la responsabilità di aver negato quanto ...

Autonomia - Fontana e Zaia : "Feriti da Conte - non vogliamo la secessione" : "Non firmeremo mai l'intesa se si continua con questa farsa. Restiamo aperti al dialogo ma vogliamo un'Autonomia vera": così i governatori di Lombardia e Veneto dopo la lettera che il premier Conte aveva inviato agli italiani che abitano nel Nord Italia