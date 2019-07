Sarri | “Loro più avanti fisicamente | noi ingenui sulle palle perse”

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 21 luglio 2019) Juventus,in conferenza: “Loro piùin condizione. Siamo stati” La Juventus ha perso per un gol di scarto contro il Tottenham, grazie allo splendido gol di Harry Kane nel recupero. Dopo la partita il tecnico bianconero Maurizioha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa: “E’ stata una partita difficile. Il Tottenham è una squadra che gioca con questo gruppo da anni, si conoscono. Erano più rapidi ed esplosivi, hanno una preparazione fisica differente. Sono più vicini all’inizio del campionato. Dobbiamo migliorare nel difendere in. Nella prima mezz’ora siamo stati troppo attendisti e le ripartenze sono state complicate. Abbiamo fatto meglio nel secondo tempo, con migliore pressione e venti minuti di buona qualità. Siamo statinelleperse e penso che su quello conti anche la condizione fisica non di alto ...

