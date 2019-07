Roberto Poletti e Valentina Bisti Coruzzi | “Lui a volte è a disagio”

Valentina Bisti con Roberto Poletti a Unomattina (Anteprima Blogo) : Saranno dunque ancora Roberto Poletti e Valentina Bisti alla guida di Unomattina anche nella versione autunnale di questa trasmissione che partirà a settembre.La conferma viene dopo gli ottimi riscontri in termini di ascolto dei due giornalisti che stanno guidando la versione estiva del celebre contenitore di Rai1.prosegui la letturaValentina Bisti con Roberto Poletti a Unomattina (Anteprima Blogo) pubblicato su TVBlog.it 03 luglio 2019 ...

Roberto Poletti difende il suo sbarco in Rai : «Non so cosa voglia dire sovranismo. Io e Salvini siamo amici che non parlano di Rai» : Roberto Poletti “Non so cosa voglia dire sovranismo, io sono me stesso“. A parlare è Roberto Poletti, il nuovo conduttore di Unomattina Estate (e probabilmente anche da settembre), arrivato in Rai non senza polemiche. Ex direttore di Radio Padania, biografo di Matteo Salvini e inviato nelle piazze per le trasmissioni di Paolo Del Debbio, il giornalista rivendica la sua carriera e nega di essere sbarcato a Viale Mazzini grazie alla ...

Unomattina Estate - il trionfo di Roberto Poletti : il sovranista che sbanca in Rai : Forse è ancora presto per parlare di "Polettismo" come fenomeno, ma di sicuro Roberto Poletti, il neo-conduttore di Unomattina Estate rappresenta un valore aggiunto per l' azienda, il classico Papa straniero che arriva e porta benefici a chi già c' era nel regno sacro del servizio pubblico. A testim

Dritto e Rovescio - Giorgio Sturlese Tosi sostituisce il mai menzionato Roberto Poletti : Per chi ha guardato e assistito all'appuntamento di stasera 20 giugno 2019 con Dritto e Rovescio avrà sicuramente notato un cambiamento nel cast del programma e si tratta dell'assenza (più che giustificata) di Roberto Poletti.Il giornalista lunedì ha iniziato la sua avventura in Rai al fianco di Valentina Bisti in Unomattina Estate, ma dall'inizio del programma di Rete 4 è stato la spalla destra di Paolo del Debbio (lo fu già ai tempi di ...

Unomattina Estate conduttori : il rapporto tra Roberto Poletti e Valentina Bisti : Unomattina Estate, il rapporto tra Poletti e Bisti: “Sintonia immediata” Ieri, lunedì 17 giugno 2019, ha avuto inizio Uno Mattina Estate. Il programma mattutino di informazione e approfondimento, in onda su Rai1, torna nella versione estiva con una veste rinnovata e alcune novità, come la presenza di Roberto Poletti accanto a Valentina Bisti (per la terza […] L'articolo Unomattina Estate conduttori: il rapporto tra Roberto ...

Roberto Poletti farà Unomattina anche d’inverno? La sua risposta : Unomattina, edizione invernale 2019/2020: Roberto Poletti conduttore? Parla lui Ha debuttato ieri alla guida di Unomattina Estate Roberto Poletti, giornalista già noto al grande pubblico perchè volto di altre trasmissioni negli ultimi anni, in onda soprattutto sulle reti Mediaset. Intervistato per il numero del settimanale Telepiù uscito oggi in edicola, il nuovo padrone di casa dell’edizione estiva di Unomattina, che presenta con la ...

Roberto Poletti - Valentina Bisti fa una battuta : “Unomattina? Ho paura” : Valentina Bisti, battuta a Roberto Poletti su Unomattina Estate: “Ho paura di rimanere sola” E’ iniziata oggi, lunedì 17 giugno 2019, la nuova edizione estiva di Unomattina, con Valentina Bisti per la terza stagione consecutiva alla conduzione, quest’anno affiancata dal giornalista Roberto Poletti. E i due, prima dell’appuntamento d’esordio di oggi, sono intervenuti in diretta nell’ultima puntata ...

Unomattina Estate - Roberto Poletti risponde al fuoco : "Chi è per me Matteo Salvini - perché sono in Rai" : Al centro di polemiche pelose ci è finito Roberto Poletti, giornalista approdato a Unomattina Estate su Rai 1 tra le accuse di essere stato scelto poiché molto vicino a Matteo Salvini. E Poletti, intervistato da TvBlog (qui l'intervista integrale) ora risponde al fuoco: "Mi urta se dicono che sono i

Roberto Poletti a Blogo : "Io biografo di Salvini? E' vero - Matteo è un amico - ma con lui non ho mai parlato di Rai" : E' uno dei personaggi più discussi fra quelli che animeranno i palinsesti estivi di Rai1. Lui si chiama Roberto Poletti ed è un giornalista di lungo corso che si è fatto anni e anni di gavetta prima nelle televisioni locali: Antenna 3 e Telelombardia fra tutte e poi a Mediaset. Insomma uno che ha un lungo curriculum e non è nato di certo ieri. Poletti sarà alla conduzione di Unomattina Estate 2019 su Rai1 (e forse anche nell'edizione ...

Unomattina estate : Cara sinistra - l'Italia vuole Roberto Poletti. Teresa De Santis : "Dar voce al cambiamento" : Vogliamo aiutare i lettori, perché la faccenda potrebbe risultare complicata. Il sunto delle dichiarazioni che andrete a leggere è: la politica, se c'entra, c'entra poco. Il che, ribadito a gran voce dentro le quattro mura della Rai, suona quantomeno inedito. Eppure è questo il pensiero forte di Ter

RaiUno - Roberto Poletti a Unomattina : “Vorrei essere giudicato in base al mio lavoro”. Teresa De Santis : “Ha esperienza di lungo corso” : La presenza di Stefano Poletti, ex direttore di Radio Padania, a Unomattina Estate ha suscitato nei giorni scorsi diverse reazioni. Il piddino Michele Anzaldi ha sottolineato come l’ingaggio di un esterno sia “un evidente spreco e uno schiaffo ai 1.300 giornalisti dipendenti Rai, una parte dei quali senza incarico”. E proprio ieri 6 giugno, l’ad Salini ha preso le distanze da questa scelta: “L’intenzione è valorizzare le risorse ...

Rai - Roberto Poletti a UnoMattina? Il Pd impazzisce : rosicate e insulti - dagli al salviniano : In Italia non si possono scrivere libri su Salvini. In quel caso, o rischi di essere epurato da un festival letterario - come è capitato a Chiara Giannini, cacciata dal Salone del Libro per il volume edito da Altaforte - o rischi di vedere messa in discussione la tua presenza in un programma Rai, co

RaiUno - l’ad Salini prende le distanze da Roberto Poletti (che condurrà comunque Unomattina) : “Valorizziamo gli interni” : “L’intenzione è valorizzare le risorse interne e ho inviato una nota ai direttori di rete in questo senso, nel rispetto dell’autonomia editoriale dei direttori di rete, che, se pensano di non trovare in azienda risorse adatte ai programmi, possono rivolgersi all’esterno”, le parole pronunciate dall’ad Fabrizio Salini in Vigilanza Rai sui palinsesti estivi di Rai1 pesano e non poco. Arrivate, sottolineiamo, il ...