Manifest Quarta Puntata | Passione tra Jared e Michaela!

Fonte : uominiedonnenews

(Di domenica 21 luglio 2019)tramae Michaela, i due innamorati, si lasciano andare nuovamente alla. Nel frattempo l’ingresso di un nuovo personaggio fa comprendere ai protagonisti che, nella scomparsa del volo 828, ci sono molte cose che non tornano…è la serie tv che sta appassionando i telespettatori di Canale 5 e non solo. Il mistero dell’aereo per adesso non è ancora stato risolto e sembra molto difficile scoprire la verità. Le anticipazioni delladisvelano che presto si potrebbe sapere qualcosa di più sulla sorte del volo 828.terza: dove eravamo rimasti Nella terzadi, Ben decide di lasciare Grace dopo essersi reso conto che non c’è più l’armonia di una volta. La donna infatti è sconvolta dalle numerose indagini del marito per scoprire la verità sull’aereo, e non va ...