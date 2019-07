Lunedì assemblea dei dipendenti dell' Inps di Ragusa

Fonte : quotidianodiragusa

(Di domenica 21 luglio 2019) La Cisl FpSiracusa ha organizzato per22 luglio, dalle 10 alle 12, nei localidi, un’di tutti i

Dgenrico : ? *FOSSACESIA* ??RIUNIONE SASI PER FOGNATURE Lunedi 22 luglio, alle ore 18, nella sala consiliare del Comune, Asse… - pisaonline : pISTOIA. Bilancio largamente in utile, quello del Copit relativo all’esercizio 2018, approvato lunedì scorso dall’a… - moliseweb : RT @moliseweb: Campobasso. Lunedì assemblea per una sanità pubblica e di qualità,Lanza: 'Rottura per difendere le esigenze delle persone' h… -