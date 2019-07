Goletta verde a Pozzallo con le Ong che salvano vite in mare : Goletta verde di Legambiente dopo 12 mesi torna a Pozzallo. Lo scorso anno organizzammo la serata delle magliette rosse, come nella riuscita manifestazione in centinaia di piazze italiane, promossa dalla nostra associazione insieme a Libera, Anpi e Arci qualche settimana prima.Quest’anno invece, sabato 20 luglio, abbiamo organizzato un incontro pubblico tra il nostro equipaggio e quelli delle navi Mediterranea, Sea Watch e Aquarius. ...

Il monitoraggio di Goletta verde in Calabria : 13 campionamenti fuorilegge su 24 - 12 fortemente inquinati : In Calabria, in ciascuna provincia monitorata, c’è almeno un punto fortemente inquinato. Su ventiquattro campionamenti eseguiti lungo le coste, tredici risultano fuori dai limiti di legge e, di questi, dodici sono “fortemente inquinati”. Nel mirino ci sono sempre canali e foci che continuano a riversare in mare scarichi non adeguatamente depurati. Oltre i parametri consentiti i prelievi effettuati a Rossano, in località Marina di Rossano, alla ...

Rotta verso Sud : Goletta verde fa tappa a Pozzallo il 20 e 21 luglio : Inquinamento, scarichi illegali, abusi edilizi, marine litter. Lo scopo di Goletta Verde è scovare, documentare e denunciare tutto quello che potrebbe danneggiare le coste e il mare. Le imbarcazioni di Legambiente Goletta Verde e Goletta dei Laghi da oltre 30 anni navigano lungo le coste italiane e agiscono in prima linea per analizzare la qualità del mare e dei laghi, andando a caccia di inquinamento, scarichi fognari non depurati e punti ...

Sos clima - Goletta verde a Punta Penna In tanti alla manifestazione per la difesa dell'ambiente : Chieti - Flash Mob di Goletta Verde 'Sos clima', una catena umana a Punta Penna contro le fonti fossili e per fermare quelli che Legambiente chiama "ladri di futuro". "Le fonti fossili devono rimanere nei fondali marini e nel sottosuolo. È inaccettabile che il nostro Paese continui a sostenere le fonti inquinanti, nonostante la crisi climatica", dice il presidente di Legambiente, Stefano Ciafani. ...