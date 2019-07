FaceApp | la nostra privacy è morta da tempo tra una risata e l’altra

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2019) Impazza sui social la moda di, l’applicazione in grado di modificare il nostro volto attraverso diverse tipologie di “filtri”. Il trend “dell’app che invecchia”, prodotta da una società russa con sede a San Pietroburgo, la Wireless Lab OOO, conta circa 80 milioni di download, da moltiplicare esponenzialmente per il numero di reali utilizzatori. Centinaia di migliaia di persone che cercano di scrutare il futuro che le attende, trascurando tuttavia i potenziali rischi ai quali attualmente espongono la propria immagine. Un déjà vu che non ha bisogno di filtri a un occhio ormai abituato a scrutare tra le pieghe del divertimento effimero, che oggi è possibile raggiungere popolando i propri dispositivi di app gratuite. Siamo tutti, oramai, (s)oggetti inesorabilmente profilati e molte delle decisioni che ci riguardano sono prese attraverso processi automatizzati. Occorre rendersene ...

