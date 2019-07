Fonte : gossipetv

(Di sabato 20 luglio 2019), la nuova fiction insu5 da agosto È in arrivo su5 la nuova fiction. Stiamo parlando della serie drama di origine austriaca, che vede come protagonista l’attrice Julia Richter. Una bella sorpresa per i telespettatori, che si ritroveranno a seguire puntate ricche di misteri e suspense. … L'articolosu5:va inproviene da Gossip e Tv.

DaCaiomauro : RT @CastellinoLuigi: La gente onesta che non abbraccia oggi la causa e i principi del movimento 5stelle,rimane nel partito di appartenenza,… - carmenFashionCr : Spirito libero su Canale 5: trama e quando va in onda - NBichicchi : RT @serebellardinel: Questa è la destra invece: L’ex sindaco di #Pistoia, #Bertinelli rinviato a giudizio insieme ex assessore #Nuti,ora co… -