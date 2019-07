Renzi dagli Usa | «Non mi occupo del Pd | un errore non cercare di sfiduciare Salvini»

"Più che una critica - un'autocritica". Zingaretti infastidito dagli attacchi di Renzi prova a spegnere la polemica : “Parlo io, evitiamo di scatenare un altro derby su Renzi”. Letta stamattina la lettera dell’ex premier su Repubblica a proposito delle politiche migratorie messe in atto da Gentiloni e Minniti, Nicola Zingaretti ha capito subito che la giornata per il Pd rischiava di mettersi male. E ha voluto porre un argine per evitare che su social e agenzie di stampa si moltiplicassero le dichiarazioni delle opposte tifoserie. Per questo, ...