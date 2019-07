Quando il re di Riace diceva | La legalità ce l' ho sulle p

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 20 luglio 2019) Michel Dessì Soldi dei migranti per case, feste e cantanti, fatture gonfiate e pure le nozze false. Così Lucano "calpestava la legge" Matrimoni falsi in cambio di voti. Era capace anche di questo Mimmo Lucano, l’ex sindaco dirinviato a giudizio nel processo “Xenia”. Secondo l’accusa Lucano avrebbe organizzato finti matrimoni per permettere ad alcuni immigrati irregolari di rimanere in Italia. È per questo che deve rispondere, tra le altre accuse, di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Era stato lui stesso ad ammetterlo: “Io sono un fuorilegge... proprio per disattendere queste leggi balorde vado contro la legge... la legge sull’immigrazione è una legge che presenta tantissime lacune e tante interpretazioni... Uno può cercare quelle più restrittive se la sua indole ... e può cercare quelle più elastiche se tu condividi, se non sei d’accordo con quella legge, ...

