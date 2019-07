De Laurentiis vuole dare Pépé ad Ancelotti Icardi è come il tormentone Cavani Insigne

De Laurentiis a Dimaro - i tifosi gli chiedono James : “Ci vuole pazienza - voglio vincere!” : Sabato di passione per i tifosi azzurri, mattinata che si è aperta con la visita a sorpresa di Aurelio De Laurentiis a Carciato. Il presidente del Napoli, dopo una breve visita alla sede mobile di Radio Kiss Kiss Napoli, è entrato nel truck dello store ufficiale. Una sosta durata circa 20 minuti, con tanto di selfie e autografi per i clienti che erano in quel momento nel negozio. Successivamente Aurelio De Laurentiis ha raggiunto gli spalti dove ...

Marca - duro attacco a De Laurentiis : “Non c’è nulla da capire - il Real ha fatto il prezzo per James : se lo vuole deve pagare 40 milioni!” : Il giornale Marca attacca ADL Le ultime notizie su James Rodriguez, il giornale Marca molto vicino al Real Madrid, attacca Aurelio De Laurentiis: “De Laurentiis dice che non capisce per quale motivo il Real Madrid ha dato James Rodriguez in prestito per due anni al Bayern Monaco e non lo vuole dare al Napoli. Aurelio, non c’è nulla da capire dal momento che il cartellino appartiene al Real Madrid che a suo tempo lo ha ...

Marca a De Laurentiis : «Se non vuole pagare James - il Real lo vende ad altri» : Pesante attacco di Marca al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. In un blog a firma di Juanma Rodriguez il giornale spagnolo ritorna sulle parole che riguardano James Rodriguez e il fatto che il Real non voglia cederlo in prestito agli azzurri. Ovviamente la stampa spagnola rema per Florentino Perez, non come a Napoli dove si fa a gare a mettersi in mostra per manifestare il proprio disappunto nei confronti di De Laurentiis. “Il ...

Napoli - De Laurentiis vuole un calcio in stile basket : “Pause ogni 10' e cambi illimitati” : Aurelio De Laurentiis lancia la sua idea rivoluzionaria: “Sarebbe bello che nelle partite ci fossero pause ogni 10′ e cambi illimitati”.“powered by Goal”Non solo calciomercato: nel suo lungo intervento ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha lanciato anche la sua idea rivoluzionaria sul format delle partite, che vorrebbe più simili alle gare di basket.“Forse è il ...

De Laurentiis : «Agnelli non vuole una Champions per pochi» : Intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, il presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, è tornato sulla delicata questione della riforma della UEFA Champions League. Il patron del Napoli ha spiegato: «Credo che ci sia un grandissimo misunderstanding. Una grande ignoranza, nel senso di ignorare le cose non avendo partecipato a tutte le […] L'articolo De Laurentiis: «Agnelli non vuole una Champions per pochi» è stato ...

De Laurentiis : “James vuole il Napoli - ma c’è un problema col Real. Su Rodrigo - Icardi e Insigne…” : De Laurentiis: “James vuole il Napoli, ma c’è un problema col Real. Su Rodrigo, Icardi e Insigne…” De Laurentiis: “James vuole il Napoli, ma c’è un problema col Real. Su Rodrigo, Icardi e Insigne…”. Intervista al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sulle pagine de ‘Il Corriere dello Sport’. Ecco i passaggi evidenziati dalla nostra redazione: Già due acquisti, ne verranno ...

James Rodriguez al Napoli - De Laurentiis : “Lui vuole venire - Rodrigo ci ha detto no” : Aurelio De Laurentiis fa il punto sul mercato del Napoli: “Il Real pretende troppo per James Rodriguez. Elmas? Abbiamo moltissima considerazione”.“powered by Goal”Il mercato del Napoli entra nel vivo ma il nome di James Rodriguez resta sempre al centro delle suggestioni dei tifosi: il presidente Aurelio De Laurentiis fa il punto della situazione, affrontando più punti in questa sessione estiva.Intervistato dal ‘Corriere ...

De Laurentiis : «James vuole il Napoli ma costa troppo. Icardi non lo cambio con Insigne» : Il Corriere dello Sport apre con una intervista ad Aurelio De Laurentiis che parla di James e non solo Il presidente del Napoli parla anche di Elmas, Rodrigo e di Icardi. James Del colombiano dice: «James è il giocatore più mediatico dopo Messi e Ronaldo. vuole venire a Napoli però ilReal chiede troppo». Rodrigo e Elmas «Rodrigo ci piace moltissimo preferisce rimanere in Spagna. Elmas? Prima bisogna vendere». Icardi «Icardi eunuchi talento ...

Cairo chiama De Laurentiis : “25 milioni per Verdi sono troppi” però ci vuole tempo : La Stampa scrive di un contatto telefonico tra il presidente del Torino e Aurelio De Laurentiis. L’oggetto del contendere è Simone Verdi, che piace tanto al club allenato da Mazzarri ma che il presidente azzurro non intende svendere. De Laurentiis chiede 25 milioni, per Cairo sono troppi. La trattativa è lunga e Cairo lo ha constatato con la sua telefonata al presidente del Napoli. Verdi resta la prima scelta per l’attacco granata ma ...

Gazzetta : De Laurentiis vuole vincere lo scudetto e prepara un Napoli competitivo : Le strategie di mercato del Napoli quest’anno hanno sorpreso un po’ tutti. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il fatto che il presidente De Laurentiis abbai deciso di assecondare appieno il suo allenatore ha dimostrato che il Napoli la prossima stagione non ha intenzione di fare ancora lo spettatore. Ancelotti ha terminato il periodo di osservazione e adesso vuole vincere e anche il presidente. Proprio per questo il Napoli ha ...

Gazzetta : De Laurentiis vuole portare James a Dimaro - ma col Real le posizioni sono ancora distanti : La Gazzetta dello Sport rilancia la tesi secondo cui il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe in progetto di portare James Rodriguez a Dimaro non appena chiuso l’accordo. Ovviamente non c’è certezza dei tempi con cui si possa chiudere, ma trapela ottimismo. In ogni caso il progetto c’è. De Laurentiis avrebbe immaginato di far arrivare James tra il 22 e il 23 a ridosso dell’amichevole con la Cremonese per ...

Tuttosport : De Laurentiis proverà ad accontentare Insigne che vuole andare via : L’edizione odierna di Tuttosport parla del capitano del Napoli, Lorenzo Insigne e del suo futuro che potrebbe nn essere in azzurro “È stato lo stesso presidente De Laurentiis a svelare che Lorenzinho gli aveva chiesto più volte di essere ceduto e proverà anche ad accontentarlo, purché il suo agente Raiola, porti un’offerta degna dell’atleta (non meno di 80 milioni). Il club più accreditato continua ad essere il Psg, ma soltanto se ...

Cessioni Napoli - De Laurentiis vuole incassare 100mln : i nomi e le trattative in uscita : Mercato Napoli in uscita L’edizione odierna de il Mattino dedica spazio al calciomercato del Napoli in uscita. Ecco quanto si legge sul quotidiano: Il Toro intende presentare a Giuntoli un’offerta complessiva, Verdi e Mario Rui per una cifra che si aggira sui 30 milioni. Cifra che il Napoli reputa ancora bassa. In attesa dell’ufficialità di Albiol al Villareal, vi sono altre priorità: Ciciretti, ad esempio, non è detto che resti ad ...

De Laurentiis su James : “Ancelotti lo vuole e io ho detto andiamo avanti” : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato a Radio Kiss Kiss Doppio confronto con il Barcellona negli Stati Uniti? «Avevo promesso un regalo ai tifosi nel mese di Agosto e a un certo punto non ho potuto più parlare perché ho firmato un impegno in cui né loro né noi potevamo ufficializzare fino ad oggi. Oggi possiamo confermare che c’è questo accordo per andata e ritorno con il Barcellona. Una a Miami e una a Detroit» James ...