Beyond è partita | in orbita la missione che guarda a Marte

Fonte : lastampa

(Di sabato 20 luglio 2019) L’attracco alla stazione spaziale è previsto per le 00.30. L’entusiasmo di Parmitano: “Ora cominciano sette mesi di lavoro molto intenso”

LaStampa : L’attracco alla stazione spaziale è previsto per le 00.30. L’entusiasmo di Parmitano: “Ora cominciano sette mesi di… - sfloriana : AstroLuca verso l’Iss, partita la missione Beyond - franciungaro : RT @DigitalicMag: La #beyondmission è la partita, forza @astro_luca siamo tutti con te e ti Seguino in diretta -