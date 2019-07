Varese | un treno merci si scontra con un' auto | morte due persone

ilgiornale

(Di venerdì 19 luglio 2019) Pina Francone L'incidente sui binari a Castelveccana, nel Varesotto: i due occupanti della vettura sono morti sul colpo Un'è stata travolta da un, a Castelveccana, in provincia di, e le duea bordio della vettura sono. L'incidente poco dopo le gallerie di Laveno Mombello attorno alle 19 di oggi (venerdì 19 luglio, ndr), quando il veicolo è precipitato sui binari dalla strada soprasante , la la provinciale 69, proprio mentre passava il convoglio, che l'ha preso in pieno, uccidendo i due occupanti, coniugi di 80 anni. Inutile, infatti, la disperata corsa in ospedale dell'ambulanza che giunta sul posto ha caricato al suo interno i due feriti, portati in codice rosso al Pronto Soccorso: poco dopo sono trapassati. Non è ancora chiara la dinamica del tutto, ovvero come la macchina sia finita sul percorso della ferrovia: il conducente, molto ...

MediasetTgcom24 : Varese, treno merci travolge un'auto: due morti #Varese - infoitinterno : Auto precipita sul binario e viene travolta da un treno merci: due morti a Castelveccana, Varese - infoitinterno : Treno merci contro auto a Varese, morte le due donne a bordo -