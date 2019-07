La mia prima volta è stata in una macchina! la confessione bollente di Taylor Mega

(Di venerdì 19 luglio 2019)ancora unaè senza filtri e nel gioco domande/risposte svela quando e dove èla suaè una ragazza disinibita e senza filtri, che forte dei suoi vent'anni ama parlare e mostrarsi liberamente ai suoi tantissimi follower. Non ha problemi a mostrarsi senza veli e non si fa remore a rispondere in maniera schietta e sincera alle domande che le vengono poste, anche a quelle più intime e imbarazzanti. La provocazione è il suo mestiere e dopo le voci sulla liason con Erica Piamonte, ecco chesvela un aspetto sconosciuto della sua vita.Come tanti altri personaggi, ancheda qualche mese a questa parte si diverte a rispondere direttamente ai suoi fan. I seguaci della bionda trentina sono sempre molto curiosi sulla vita della ragazza e le pongono spesso domande molto intime.potrebbe evitarle ma le piace provocare e fare scalpore, quindi non si sottrae e risponde senza remore. Durante la serata di ieri, in una sessione di risposte ai suoi follower,si è lasciata andare a una confidenza choc, svelando quando e dove èla sua