Salvini apre fronte rimpasto | e Conte fa infuriare i leghisti

Matteo Salvini apre la crisi di governo? "Persa la fiducia personale - non vado al CdM" : La tensione cresce da mesi tra Lega e M5s ma oggi, giovedì 18 luglio, ha raggiunto livelli mai visti prima. Impensabili. Insostenibili. Si parte dalle parole di Matteo Salvini, il quale ha accusato i grillini di "aver tradito gli italiani" col voto per la Von der Leyen. Dunque l'aspra replica di Lui

Salvini apre sui fondi russi : "Vado in Parlamento e rispondo a quello che chiedono" : Matteo Salvini apre alle richieste di riferire in Parlamento sui presunto fondi per la lega dalla russia. Durante una conferenza stampa in Prefettura a Genova, il vicepremier leghista, a chi chiedeva se avrebbe riferito sul tema, ha detto: “quello che mi chiedono, rispondo. Partendo dal presupposto che mi sembra siano dieci giorni che qualcuno parla del nulla, ognuno occupa il suo tempo come vuole”. “In Parlamento - ha ...

Lega e fondi russi - la procura di Milano apre inchiesta. Salvini : mai preso rubli : L’inchiesta è affidata al procuratore aggiunto Fabio De Pasquale e ai pm Sergio Spadaro e Gaetano Ruta del dipartimento «reati economici transnazionali»

Nella Lega si apre il caso Giorgetti Non va in Europa? Decide Salvini... : Giancarlo Giorgetti è stato categorico. "Io commissario europeo? Lo escludo". E quindi? Che cosa succede adesso? Matteo Salvini ha ribadito di voler che il prossimo componente italiano dell'esecutivo Ue sia un leghista. E qualche giorno fa lo stesso leader del Carroccio si... Segui su affaritaliani.it

Cacciari : "Governo di capre impazzite. La legge di Salvini va trasgredita" : Luca Sablone Il filosofo commenta l'azione della capitana della Sea Watch: "Totale solidarietà nei confronti di chi infrange leggi che trasgrediscono principi fondamentali sanciti dal diritto internazionale" Massimo Cacciari interviene sul caso Sea Watch 3 e si schiera completamente dalla parte di Carola Rackete. Il filosofo afferma all'AdnKronos: "Ci sono delle leggi, è evidente che la conseguenza sia quella prevista dalle leggi. Ma ...

Matteo Salvini riapre il fronte castrazione chimica : "Avete visto gli Usa?". Viene un sospetto : Matteo Salvini ha esultato per l'approvazione, in Alabama, della castrazione chimica per chi si macchia di reati sessuali sui minori di 13 anni: "Una pratica da adottare anche in Italia. Un modo per prevenire altre violenze e intervenire su persone evidentemente malate, oltre che col carcere anche c

Giorgetti apre ai minibot - Salvini dice che piacciono agli italiani : "È chiaro che tutte le soluzioni nuove sono contestate. Io non sto dicendo che i minibot siano la Bibbia, è una proposta per accelerare in qualche modo anche i rimborsi dei debiti della Pubblica amministrazione. È una delle possibilità, è una delle soluzioni. Poi la strada maestra è quella della crescita". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, nel Modenese in vista dei ballottaggi di domenica. "Se ...

Il leader 5S apre al rimpasto. Salvini : “Prima i contenuti” : La telefonata tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini è servita a recuperare un po’ i rapporti personali interrotti da settimane, da quando in campagna elettorale il capo di M5S aveva detto che in Italia era scoppiata una nuova tangentopoli che vedeva la Lega coinvolta. E questo dopo che il ministro Danilo Toninelli, senza avvertire il ministro dell’Int...