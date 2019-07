Mattia Torre | cambi di palinsesto su Rai e Sky per ricordarlo

E' morto Mattia Torre - sceneggiatore della serie tv Boris : E' morto, all'eta' di 47 anni, lo sceneggiatore e regista Mattia Torre. E' stato autore, insieme a Luca Vendruscolo e Giacomo Ciarrapico

È morto Mattia Torre - autore di Boris e La Linea Verticale : Aveva scherzato sulla malattia che l'aveva colpito, Mattia Torre. autore tv, tra gli artefici del successo della "fuoriserie italiana" Boris, Torre è morto oggi, 19 luglio 2019, all'età di 47 anni, per quella malattia che gli aveva permesso di rivedere la vita da un'altra prospettiva e di raccontarla prima in un libro e poi in una serie tv, La Linea Verticale.Romano, la sua formazione è stata principalmente teatrale. Proprio in quest'ambiente ...

Morto Mattia Torre - lo sceneggiatore aveva 47 anni : A soli 47 anni è Morto dopo una lunga malattia Mattia Torre, sceneggiatore, autore di produzioni televisive, regista, commediografo e scrittore. A poche ore dalla scomparsa di Andrea Camilleri e Luciano De Crescenzo, il mondo della cultura e dello spettacolo si ritrova a piangere un altro grande personaggio che, insieme a Luca Vendruscolo e a Giacomo Ciarrapico, aveva ideato la serie cult "Boris". La principale qualità di Mattia Torre era ...

Il voto infelice e contento. Le elezioni del 2018 viste da Mattia Torre : "La forza politica che negli anni hai votato ti ha sistematicamente deluso, ti ha sempre fatto soffrire, sia che perdesse (perché perdeva) sia che vincesse (perché al governo non ha poi fatto ciò che ti aspettavi facesse)". Così lo scrittore scomparso raccontava l'italiano in cabina elettorale

"In corsia c’è la luce del mondo" : quando Mattia Torre raccontava la “Linea verticale” : La diagnosi di cancro. Il ricovero. Il reparto dove si lotta per la vita. E la scoperta di un’umanità fantastica. In questa intervista l'autore scomparso spiegava come era nato il progetto sulla serie tv Addio Mattia Torre, ci mancherai tanto, ci eri indispensabile"

