LIVE Nuoto di fondo | Mondiali 2019 in DIRETTA | Gyurta se ne va Ruffini e Occhipinti in

oasport

(Di venerdì 19 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.02: In campo femminile Cunha prende il comando delle operazioni, affianca e supera Grangeon e si mette a fare l’andatura 5.01: Al km 20.4mantiene 57″ dui vantaggio sul gruppetto inseguitore guidato dae con4.54: Al km 18.9 della gara femminile in testa sono in quattro perchè Pou si stacca definitivamente dal gruppo di testta. Bridi guadagna 10″ ma è sempre sesta a 2’49” 4.51: Quando mancano 3 giri alla fine passaprimo al rifornimento,passa secondo a 1’10”,è sesto ma attaccato all’altro azzurro. Potrebbe diventare incolmabile il vantaggio dell’ungherese 4.48: Sta diluviando a Gwangju, potrebbe concludersi la gara in anticipo se arrivassero i fulmini 4.38: Al km 18.9, a metà del terz’ultimo giro torna in testa ...

zazoomnews : LIVE Nuoto di fondo Mondiali 2019 in DIRETTA: Simone Ruffini: gara di testa. Bridi e Pozzobon inseguono il poker in… - zazoomblog : LIVE Nuoto sincronizzato Mondiali 2019 in DIRETTA: Giorgio Minisini torna in gara nel libero del duo misto -… - enricospada2 : #Gwangju2019 #nuoto #swimming #worlchampionships2019 #FinaGwangju2019 #diving #sincro #artisticswimming #openwater… -