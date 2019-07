DC Universe Online per Nintendo Switch ha una data di uscita

eurogamer

(Di venerdì 19 luglio 2019) Il popolare free to play a tema supereroi DCsbarcherà presto anche suquesto 6 agosto, l'annuncio arriva direttamente dagli sviluppatori di Daybreak Game Company. Il gioco è stato pubblicato inizialmente nel 2011 su PS3 e PC seguito a ruota dalle versioni Xbox One e PS4 qualche anno dopo. I giocatori non potranno trasferire eventuali account di altre piattaforme su, questo perché la nuova versione girerà su server a parte, tuttavia non disperatevi in quanto il team di sviluppo ha già annunciato che in futuro esplorerà la possibilità di soluzioni cross platform."DCè Free-to-Play! Unisciti a migliaia di altri giocatori in un gioco d'azionesu vasta scala ambientato nel famoso universo dei fumetti DC. Crea e personalizza il tuo Eroe o Criminale e vivi veri e propri combattimenti con o contro personaggi leggendari come Batman, ...

