Autonomia | Zaia furioso con Conte e M5s | “I veneti ne hanno le tasche piene | misura è

Autonomia - Zaia e Fontana : misura è colma : 19.08 "Sono trascorsi 636 giorni dal referendum e più di un anno dalla formazione di questo governo, ricordo che non c'è neppure l'alibi di dire che le Regioni non abbiano fatto il lavoro che spettava loro. Questa è una autentica presa in giro e Conte non può prestarsi a procrastinare ancora". Così il governatore del Veneto, Zaia, dopo l'ennesimo vertice sull'Autonomia. Insoddisfatto anche il governatore lombardo, Fontana. "Abbiamo perso ...

Autonomia - sulla scuola passa la linea M5s : ira Zaia e Fontana | Conte blinda i ministri - Lega : "Incomprensibile la difesa di Toninelli" : Dal vertice di governo sulle autonomie sarebbe emerso il punto d'incontro sulla scuola: i pentastellati avrebbero ottenuto il mantenimento dei concorsi a livello nazionale, ma sarebbe stata inserita una norma che, come richiesto dal Carroccio, prevede un minimo di anni nella prima sede di assegnazione.

Conte : «Sì Autonomia ma non su tutto» Sulla scuola passa linea M5S - ira di Zaia Salta la chiamata “regionale” dei prof : «I governatori non avranno tutto quello che hanno chiesto», chiarisce il premier. Che difende i suoi ministri, e precisa: «Niente vacanze, lavoriamo alle riforme»

Autonomia - Lega a Lezzi : “Senza legge non c’è governo”. E Zaia : “È un perito aziendale - sa più dei costituzionalisti?” : A due giorni dal vertice di governo sull’Autonomia regionale, che procede lungo un percorso accidentato verso la definizione di un testo da portare in Consiglio dei ministri, Lega e Cinque Stelle continuano la guerra di posizione sul provvedimento caro al Carroccio e atteso dai governatori di Lombardia e Veneto. Così anche un’interrogazione parlamentare sul tema diventa terreno di scontro, con tanto di aut-aut del capogruppo leghista ...

Ue : Gruppo Zaia - giravolta M5S - a Bruxelles come a Roma sull'Autonomia : Venezia, 17 lug. (AdnKronos) - “Lo stanno facendo sull’Autonomia. Lo hanno fatto anche in Europa: i grillini parlavano di coerenza in campagna elettorale ma ormai sono diventati dei maestri nel cambiare quello che il giorno prima dicono”. Commenta con queste parole l’elezione della tedesca Von der L

Fico e Lezzi frenano sull'Autonomia. La rabbia di Zaia : "Leggano il testo" : I Cinque Stelle frenano sulle autonomie regionali. Non li convincono i contenuti e hanno qualcosa da dire pure sull’iter. Durante la cerimonia del ventaglio, il presidente della Camera Roberto Fico ha sottolineato che sarà “inflessibile” e che la riforma “dovrà passare” attraverso “un percorso serio”, perché “solo il Parlamento può decidere”. Una stoccata alla ...

Autonomia : Zaia - 'un Paese di serie A e uno di serie B esistono già' : Verona, 16 lug. (AdnKronos) - “Solo chi non conosce il testo lo può etichettare come secessionista. Un Paese di serie A e uno di serie B esistono già, grazie alla ‘mala gestio’ di Regioni e Comuni incompetenti. Autonomia vuole dire modernità e responsabilità e la nostra proposta si basa su solidarie

Autonomia : Zaia - 'siamo al Conclave - prima o poi arriverà la fumata bianca' : Padova, 16 lug. (AdnKronos) - "Così come siamo arrivati in fondo con le Olimpiadi e con le Colline del Prosecco patrimonio dell'Unesco, arriveremo in fondo alla partita dell'Autonomia, che è diventata quasi un Conclave: a forza di fumate nere, alla fine vedremo anche una fumata bianca. Poi si tratte

Autonomia : Zaia - 'qualcuno guarda ancora al Medioevo' : Venezia, 12 lug. (AdnKronos) - "Qui c'è qualcuno che guarda ancora al Medioevo". A lanciare il duro j'accuse è il governatore del Veneto Luca Zaia che oggi torna sull'empasse sul fronte dell'Autonomia. "Bisogna ripartire nel rispetto dei cittadini, e io non posso tollerare che si prendano in giro i

Autonomia : Gruppo Zaia - 5 Stelle e zero promesse mantenute : Venezia, 11 lug. (AdnKronos) - “Sono nati per rivoluzionare il Paese, dicevano, ed aprire il Parlamento come una scatoletta. Dopo un anno di promesse e contratti sulla Autonomia, però, continuano a rinviare, e si dimostrano, nei fatti, peggio persino della tanto detestata Prima Repubblica”. E’ netta