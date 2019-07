ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2019) Dopo tensioni e confronti sull’, uno dei nodi sembra essere stato sciolto. “Rispetto alle richieste avanzate dalle Regioni ne abbiamo accolto alcune e non altre. Uno snodo molto critico è quello sull’” ma è stato superato dichiara il presidente del Consiglio, Giuseppein conferenza stampa. Ilcome chiedeva da tempo il Movimento 5 stelle. “Il modello dellaè fondamentale, non può essere frammentato” perché su questo modello “si radica la formazione dei bambini, la nostra identità. È chiaro che non possiamo pensare che l’significhi frammentare questo modello”, aggiunge il premier sottondo che su questo punto “è stato trovato un punto di equilibrio“. Questo punto di equilibrio riguarda il personale dellaescluso dalla regionalizzazione, il ...

fattoquotidiano : Autonomia, sistema istruzione resta unitario. Passa la linea M5s. Conte: “Modello scuola non può essere frammentato” - Ultron65 : RT @fattoquotidiano: Autonomia, sistema istruzione resta unitario. Passa la linea M5s. Conte: “Modello scuola non può essere frammentato” h… - ANDREAZANETTIN : RT @fattoquotidiano: Autonomia, sistema istruzione resta unitario. Passa la linea M5s. Conte: “Modello scuola non può essere frammentato” h… -