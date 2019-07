Temptation Island 2019 | tutte le coppie si lasciano?

Temptation Island 6 - Raffaella Mennoia Svela i Retroscena Delle Coppie! : Raffaella Mennoia in un’intervista ha Svelato numerosi dettagli inediti che riguardano le coppie partecipanti alla sesta edizione di Temptation Island. Le sue parole vi stupiranno e non poco! Temptation Island 6: Raffaella Mennoia Svela in un intervista per quale motivo hanno deciso di non scegliere partecipanti provenienti dal trono classico! Raffaella Mennoia, autrice insieme a Maria De Filippi di alcuni programmi televisivi, tra i ...

Temptation Island - Andrea Filomena : "L'amore per Jessica non finirà mai" : Anche Andrea Filomena, ex fidanzato di Jessica Battistello, ha voluto dire la sua a Uomini e Donne Magazine, dopo aver abbandonato il programma di Temptation Island da single a causa di Jessica che ha capito di non amarlo più. I due ragazzi, uniti da tempo, erano approdati al programma di Canale 5 con già diverse perplessità sul loro rapporto, che nelle ultime puntate si era incrinato sempre di più fino a rompersi completamente.Se Jessica ha ...

Temptation Island - Jessica e Alessandro stanno insieme? Parla il tentatore : Temptation Island, Jessica e Alessandro sono una coppia? Parla il tentatore Sembra proprio che non sia iniziata una storia d’amore tra Jessica e Alessandro dopo Temptation Island. La Battistello ha lasciato il reality delle tentazioni proprio insieme al giovane tentatore, chiudendo definitivamente la sua relazione con Andrea. La loro è la seconda coppia che si […] L'articolo Temptation Island, Jessica e Alessandro stanno insieme? ...

Jessica e il single Alessandro insieme dopo Temptation Island? Parla lei : Ecco che cosa è successo dopo il falò di confronto di Jessica ed Andrea, andato in onda nell’ultima puntata del reality di...

Temptation Island - Jessica Battistello : "Senza Andrea ho ritrovato la felicità" : La conosciamo come la Jessica di Temptation Island, entrata nel programma come fidanzata di Andrea Filomena e uscita da single senza troppi ripensamenti. Jessica Battistello ha deciso di proseguire la sua vita momentaneamente da sola, e in una lunga intervista a Uomini e Donne Magazine racconta che solo così stia finalmente ritrovando la felicità: "Ad oggi sto molto bene. Non nego di aver avuto momenti di sconforto guardando le puntate. ...

Temptation Island : la Battistello si dice dispiaciuta per le sofferenze date al Filomena : La rottura tra Jessica Battistello e Andrea Filomena, avvenuta nella quarta puntata di Temptation Island, non ha sorpreso i telespettatori. Lei, fin dall'esordio, si era avvicinata al single Alessandro, instaurando insieme a lui un rapporto speciale che proprio non è andato giù ad Andrea, tanto che aveva subito chiesto il falò di confronto immediato. Alla fine, la coppia è uscita separata, anche a causa dei problemi che esistevano tra loro prima ...

Temptation Island - Jessica in lacrime : 'Ho seguito il mio cuore' : Nuove dichiarazioni di Jessica, dopo il falò di confronto con Andrea, sono state pubblicate sulla pagina Instagram ufficiale di Temptation Island. La Battistello ha confessato che a prescindere da ciò che accadrà con Alessandro, il tentatore con la quale è uscita dal villaggio, ha tutta l'intenzione di pensare a se stessa e alla sua felicità. La giovane non ha trattenuto le lacrime, ma è apparsa altrettanto sicura delle scelte che ha fatto. Le ...

Temptation Island 6 - le anticipazioni delle ultime puntate : una fidanzata in lacrime e un fidanzato sempre più geloso : Non finiscono le novità per Temptation Isalnd, che anche quest'anno continua a collezionare successo di ascolti e non solo. Sappiamo che tre delle coppie abbiano già abbandonato il programma, ma ne rimangono altre tre a far da protagoniste nello show, e nelle prossime puntate non mancheranno di certo i colpi di scena.Il magazine di Uomini e Donne a tal proposito ha deciso di pubblicare qualche chicca sulle ultime puntate del format, ed ecco ...

Alessandro di Temptation Island 2019 : “Sempre presente per Jessica” : Temptation Island 2019, parla Alessandro Zarino: “Sarò sempre presente per Jessica” In molti si aspettavano la rottura tra Andrea e Jessica a Temptation Island 2019. Il feeling tra lei e il tentatore Alessandro Zarino era palese e durante il falò di confronto Andrea ha visto una Jessica cambiata e affatto pentita di ciò che ha fatto nel corso di quattro puntate. Alessandro Zarino in una lunga intervista rilasciata al settimanale ...

Temptation Island - Jessica sull'ex : 'Alzava la voce senza motivo - mi sentivo umiliata' : Il percorso di Jessica e Andrea all'interno di Temptation Island è da poco terminato. La coppia ha deciso di abbandonare il programma in maniera separata. La Battistello, nell'arco del suo percorso all'interno del programma, ha conosciuto il single Alessandro con cui ha instaurato un legame molto forte. Tra i due sembra essere scoppiata la scintilla, tanto da costringere il Filomena a chiedere un falò di confronto. La ragazza, ferma sulle sue ...

Francesco Monte : 'A Temptation Island come fidanzato - non tollererei un tradimento' : Il numero del magazine di Uomini e Donne che è uscito il 18 luglio, contiene le dichiarazioni esclusive di Francesco Monte sul suo futuro: oltre a cimentarsi con le imitazioni di Tale e Quale Show da settembre, il pugliese non esclude la possibilità di far parte del cast di un'altra trasmissione di successo. Da quando fa coppia fissa con Isabella De Candia, il ragazzo si dice certo del fatto che questa relazione supererebbe la difficile prova di ...

Andrea Filomena rompe il silenzio su Jessica e Temptation Island : Temptation Island, Andrea Filomena su Jessica Battistello: “Mi ha umiliato” L’amore non passa da un giorno all’altro. Soprattutto quando si era sicuri di voler sposare il partner e fare una famiglia. E’ il caso di Andrea Filomena che davanti alle fiamme di un vivo falò di confronto ha visto tutti i suoi sogni svanire in un istante. Da quando ha messo piede nel villaggio di Temptation Island 2019, la sua Jessica ...

Temptation Island Vip 2 : Le Probabili Coppie Calde! : Sono tante le indiscrezioni che accompagnano Temptation Island Vip 2. le registrazioni cominceranno tra più di un mese, ma stanno spuntando nomi esplosivi. Scopriamo di più! Il villaggio della Sardegna che ha ospitato le Coppie di Temptation Island 2019 e i tentatori è pronto per riempirsi ancora. Da fine agosto infatti cominceranno le riprese di Temptation Island Vip 2 che verrà poi trasmesso in prima serata da fine settembre su Canale 5. E ...

Temptation Island - Jessica Battistello : “Alessandro? Come una droga!” : Jessica Battistello dopo Temptation Island: “Alessandro era Come una droga” Si è conclusa anche la quarta puntata di Temptation Island 2019 con ben due falò di confronto: uno molto atteso mentre l’altro totalmente inaspettato. Quello molto atteso da parte del pubblico è stato quello che ha visto confrontarsi Andrea e Jessica. I due non sono riusciti a trovare un punto di contatto e alla fine hanno deciso di proseguire la loro ...