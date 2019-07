Suzanne Eaton | scienziata americana uccisa in Grecia

Ventenne arrestato per l’omicidio della scienziata americana Suzanne Eaton : E’ accusato di avere ucciso sull’isola di Creta, in Grecia, la scienziata americana Suzanne Eaton . E’ il ragazzo di 27

Suzanne Eaton - scienziata americana trovata morta a Creta : il corpo gettato in un bunker : Il corpo della 59enne Suzanne Eaton è stato trovato senza vita in un bunker della Seconda guerra mondiale nell’isola di Creta, a distanza di dieci giorni dalla sua scomparsa. Stando a quanto riportato dalla polizia, a seguito dell’autopsia, la donna, biologa molecolare americana, è morta per soffocamento e non ci sono lesioni significative sul corpo. “E’ in corso un’indagine per omicidio condotta dalla polizia”, spiega l’Istituto Max Planck di ...