Rachele Somaschini | «Prima di tutto sono una pilota»

(Di giovedì 18 luglio 2019)Occhi azzurri, capelli biondi e fisico minuto. Ma una grande determinazione che traspare dallo sguardo e dalla stretta di mano, forte e vigorosa, che rispecchia (almeno in parte) l’ambiente sportivo che frequenta, quello delle auto da corsa. «diuna, di rally», mette subito in chiarodurante il nostro incontro. Milanese, venticinque anni, guida veloce e ha la fibrosi cistica, una malattia genetica, cronica e degenerativa, per la quale non esiste ancora una cura risolutiva, ma che non le ha impedito di realizzare il suo sogno. «Quandonata non si era ancora in grado di classificare l’entità di questa malattia. Ci siamo sempre aspettati il peggio, ma quando avevo 10 anni i medici ci hanno detto che la mia fibrosi cistica era una mutazione di quarta classe, ...

