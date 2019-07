Perde la testa su volo low cost | multa record di quasi 100mila euro alla

Da Perdere la testa! Belen Rodriguez si abbassa l'intimo : Belen Rodriguez è una delle donne più sexy del pianeta, ma questa volta fa davvero perdere la testa. Tornata in Italia dopo la vacanza a Ibiza per registrare “Tu si Que Vales”, la soubrette argentina si è fotografata nella camera d’albergo mentre compie un gesto a dir poco bollente. Solita nel condividere scatti fantastici e ammalianti, anche quest’ultimo ha lasciato letteralmente interdetti tutti i suoi fan. La bella Belen si abbassa ...

Coppa America - trionfo del Brasile : 3-1 al Perù - Gabriel Jesus Perde la testa [FOTO] : Si è conclusa con il botto la Coppa America, nell’ultimo atto si sono affrontate il Brasile ed il Perù, partita più equilibrata del previsto considerando la differenza tecnica in campo con i Verdeoro nettamente superiori. E’ il Brasile dunque a vincere la Coppa America, epilogo che può essere considerato giusto per quanto visto nell’arco di tutta la competizione, qualche brivido nel finale con il Brasile che ha concluso ...

Maledetti inglesi - deve scoppiare una bomba qui! Fognini Perde la testa a Wimbledon : Nel corso del match di terzo turno del torneo di Wimbledon con l'americano Sandgren, che si è imposto in tre set, Fabio Fognini, tennista italiano numero 10 del mondo, si è infuriato: "Maledetti inglesi, deve scoppiare una bomba in questo circolo". Parole molto pesanti, che hanno fatto il giro del mondo. Sui social l’indignazione è stata tanta, c’è stato chi ha scritto che sulle bombe e gli attentati non si scherza, mentre c’è stato anche chi ha ...

VIDEO Fabio Fognini attacca Wimbledon : “Maledetti inglesi - scoppiasse una bomba su ‘sto circolo”. Il ligure Perde la testa : Fabio Fognini è stato eliminato da Tennys Sandgren al terzo turno di Wimbledon 2019, il ligure ha faticato in maniera terribile contro lo statunitense e non è riuscito a qualificarsi agli ottavi di finale dello Slam sull’erba londinese, un obiettivo che sembrava assolutamente alla sua portata considerando anche l’avversario di turno. Il numero 10 del ranking ATP ha letteralmente perso la testa durante l’incontro e si è lasciato ...

Temptation Island : Alessandro è il tentatore che ha fatto Perdere la testa a Jessica : La settima edizione di Temptation Island è appena iniziata e già ci sono i primi clamorosi colpi di scena riguardanti, in particolare, una delle fidanzate presenti nel resort sardo di Santa Margehrita di Pula, La fidanzata di Andrea, Jessica Battistello, a poche ore dall'inizio delle registrazione del reality, ha letteralmente perso la testa per il single Alessandro Zarino, tanto da dimenticarsi del fidanzato presente nell'altra parte del resort ...

Kate Middleton... chi è la donna che fece Perdere la testa a William? : Nella giornata di ieri, il Duca di Cambridge ha spento 37 candeline tra numerosi auguri (tenerissimi quelli del padre Carlo), qualche polemica e un ringraziamento ufficiale via Twitter. Oggi marito e tre volte padre, secondo quanto rivelato dalla biografa reale Katie Nicholl, 16 anni fa avrebbe trascorso un compleanno molto diverso da quello appena passato, almeno per quanto riguarda il suo rapporto con Kate Middleton.-- Nel suo ...

Basket - Finale Scudetto – Sassari - Pozzecco Perde la testa : “chi piange vada a fanculo. Spero di Perdere anche la prossima” : Gianmarco Pozzecco sbotta dopo la sconfitta di Sassari in Gara-4 delle Finals Scudetto: l’allenatore dei sardi si lamenta per le condizioni di gioco del Taliercio e la conferenza stampa diventa uno show Situazione critica in casa Sassari. Dopo la sconfitta subita in Gara-4, Venezia è adesso 3-1 nelle serie valevole per la Finale Scudetto e può giocarsi il primo match point in Gara-5. La tensione sale e gli animi si scaldano: Benzina ...

Harry ha tradito Meghan. Ed ecco chi è la donna che gli ha fatto Perdere la testa. L’indiscrezione bomba si abbatte su Buckingham Palace. E adesso? : Una storia controversa, poco reale e molto terrena, quella tra il principe Harry e la sua bellissima Meghan. Da quello che scaturisce da alcune confessioni della biografa reale Angela Levin, all’inizio della loro relazione ci sarebbe stato un terzo incomodo. Secondo la donna infatti “Il principe Harry aveva un’amante”. Sembra che il principe inglese conobbe Meghan durante un appuntamento al buio e ne rimase profondamente colpito. Ma non per ...

Belen Rodriguez/ Foto - le immagini in costume fanno Perdere la testa ai fan : Belen Rodriguez, il compagno Stefano De Martino ha pubblicato su una storia il Lato B della fidanzata, con commento "Mi paraiso"

Hong Kong - aumenta la protesta : rinviato voto su legge per l’estradizione in Cina. Le autorità : “DisPerdetevi pacificamente” : Sono centinaia di migliaia e non accennano a smobilitarsi. I cittadini di Hong Kong stanno assediando le strade intorno al Consiglio legislativo con l’obiettivo di bloccare il voto su un progetto di legge del governo locale per autorizzare le estradizioni verso la Cina continentale. Questa mattina, il segretario dell’assemblea ha detto che il voto è stato rinviato “a data da destinarsi” a causa delle contestazioni. ...

Roland Garros – Djokovic Perde la testa! Le urla all’arbitro : “hai mai giocato a tennis? Bravo ora sei famoso” [VIDEO] : Novak Djokovic perde la testa durante la semifinale del Roland Garros perse contro Thiem: il tennista serbo urla di tutto al giudice di sedia Tanta frustrazione per Novak Djokovic. Il tennista serbo ha accarezzato il sogno di poter arrivare in finale del Roland Garros, ultimo trofeo da vincere per completare un pazzesco poker di Slam che lo avrebbe visto detentore, contemporaneamente di Wimbledon, US Open, Australian Open e lo stesso ...

Ciclista Perde la testa : aggredisce due pedoni. Ma scatta la vendetta : Angelo Scarano Un Ciclista litiga con due pedoni. Poi le spinte. Uno dei due reagisce e la bici finisce in aria Il video sta facendo letteralmente il giro d'Italia. La rissa tra un Ciclista e due pedoni è diventata virale. A Carpineti, provincia di Reggio Emilia, un Ciclista dopo una lite per la precedenza scende come una furia dalla sua bici. Di fatto il Ciclista come una furia si avventa su un primo pedone. I due discutono poi il ...

La sexy Sofia Calzetti ha fatto Perdere la testa ad Aguero! Giannina Maradona furiosa : Sergio el Kun Aguero ha perso la testa per Sofia Calzetti, una giovanissima modella argentina che vanta quasi 50.000 follower su Instagram. L'ex genero di Diego Armando Maradona ha finalmente trovato l'amore in Sofia Calzetti, giovane modella argentina che ha fatto perdere la testa all'ex attaccante dell'Atletico Madrid.-- Il 31enne argentino, infatti, dopo la fine della storia con Giannina Maradona ha avuto diverse relazioni più o ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : risultati 31 maggio. Nadal Perde un set ma avanza. Federer va al quarto turno. Stephens avanza : Mahut out a testa alta : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta giornata del Roland Garros 2019, con la quale si iniziano i terzi turni della parte bassa di tabelloni maschile e femminile. Tornano in campo i big: Rafael Nadal e Roger Federer assolveranno i loro impegni su due campi diversi. Il Court Philippe Chatrier ospiterà il mancino di Manacor nel suo incontro con il belga David Goffin, mentre lo svizzero sarà di scena sul Court Suzanne Lenglen contro ...