Netflix perde abbonati | manca le previsioni | perde il confronto con HBO ma si consola con

(Di giovedì 18 luglio 2019) Non sono stati due giorni bellissimi in casa. Mentre anche in Italia veniva presentata la terza parte del sorprendente e inaspettato fenomeno de La Casa di Carta in arrivo il 19 luglio, la piattaforma di streaming ha incassato due brutte notizie.Da un lato è stata superata di nuovo da HBO nel totale delle nomination agli Emmy (ma qui chissà che a settembre la situazione non venga ribaltata nei premi effettivi) dall'altro ha dovuto registrare un dato in calo negliamericani. Per la prima volta in 8 anni negli Stati Unitiha perso 130 milanel secondo quadrimestre del 2019.ta anche la previsione di crescita di 5 milioni diin tutto il mondo facendo registrare solo un +2.7 milioni, con conseguente calo del 13% delle azioni.leilcon HBO ma sicon le ...

