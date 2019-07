Meteo | stabile e caldo in aumento | occhio ai temporali pomeridiani

Allerta Meteo Liguria : nuova fase instabile - maltempo in arrivo : Si preannuncia una nuova fase instabile sulla Liguria con piogge, rovesci, temporali che interesseranno inizialmente il centro Ponente della regione e inizieranno dalla serata di domani, domenica 14 luglio. I fenomeni attesi potrebbero anche essere forti o molto forti. Pertanto la protezione civile regionale ha diffuso l’ Allerta Meteo gialla per temporali emanata da Arpal. Al momento l’ Allerta riguarda le zone A, B, D e inizierà ...

Meteo Protezione Civile domani : tempo stabile su tutta la penisola : Nella giornata di domani l'alta pressione determinerà condizioni di tempo stabili sull'intera penisola . Caldo in nuova intensificazione al centro-nord con temperature elevate. Ecco il bollettino...

Meteo protezione Civile domani : tempo stabile - temperature elevate al centro-nord : Nella giornata di domani il tempo sarà generalmente stabile sulla penisola. Caldo in ulteriore intensificazione al centro-nord . Ecco il bollettino Meteo dettagliato della protezione ...

Meteo : al via una settimana di fuoco - oggi stabile su tutta Italia : È appena cominciata quella che sarà, probabilmente, una delle settimane più calde dell'estate per la nostra penisola e soprattutto per l'Europa occidentale. Una vasta e potente ondata di caldo...