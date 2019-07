Iaquinta | novità sul processo che vede coinvolto l’ex calciatore insieme al padre Giuseppe

calcioweb.eu

(Di giovedì 18 luglio 2019) 3200 pagine scritte per motivare la sentenza “Aemilia“, checoinvolti Vincenzoe il. I giudici non credono alla versione dell’ex attaccante della Juventus sulla mancata custodia di due pistole e di alcune munizioni, lasciate nella disponibilità delche non poteva averle perché colpito da uno specifico divieto. Il tribunale di Reggio Emilia, invece, sottolinea l’estraneità delall’associazione ‘ndranghetista di cui invece il genitore viene considerato figura strategica. 118 condanne per 1.200 anni di carcere complessivi inflitti al termine di uno dei più grandi processi sulla criminalità organizzata infiltrata al Nord Italia. “L’estraneità di Vincenzoall’associazione mafiosa e lo strettissimo rapporto personale con il– si legge – lasciano ...

