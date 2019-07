Giappone | incendio in uno studio d' animazione

blogo

(Di giovedì 18 luglio 2019) Kyoto - Undivampato all'interno di unod'se ha causato, secondo il primo bilancio provvisorio, 23 morti e almeno 36 feriti, uno dei quali in condizioni gravi. Lo riferiscono i vigili del fuoco, ma pare ci siano anche diversi dispersi. La polizia locale, intanto, ha arrestato un presunto piromane: si tratta di un 41enne che sarebbe stato visto entrare nella struttura e appiccare fuoco utilizzando un liquido infiammabile. Alcuni testimoni hanno riferito alla polizia di una serie di esplosioni seguite da potenti fiammate. I 23 corpi sono stati trovati al secondo piano della Kyoto Animation, una casa d'fondata nel 1981. Il presunto piromane è annoverato tra i 36 feriti ed è attualmente piantonato in ospedale.

