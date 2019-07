(Di giovedì 18 luglio 2019) Per la seconda volta su otto occasioni totali, il ministro dell'Interno partecipa a una riunione con i suoi omologhi europei. Ildi Helsinki però si avvia verso un nulla di fatto. Nessuna soluzione per evitare nuovi casi come quello della Sea Watch e delle altre navi lasciate per giorni in mare prima di poter sbarcare isalvati nel Mediterraneo.