CLAMOROSO – Problemi per il trasferimento di Perin al Benfica

(Di giovedì 18 luglio 2019) Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport è slittato ildial. I motivi sono legati al periodo necessario per la riabilitazione.– E’ ufficiale la notizia che Mattiatorna, almeno per il momento alla Juventus.saltato “Sfuma ildi Mattiadalla Juve al. Almeno per ora. A confermare le indiscrezioni della stampa lusitana è il club portoghese che, con un comunicato ufficiale, ha chiarito il mancato superamento delle visite mediche. “Gli esami clinici effettuati oggi hanno evidenziato che il portiere Mattiadovrà affrontare un recupero più lungo di quello previsto. Il tempo stimato è di circa 4 mesi. C’è stato un accordo tra i club: il recupero di Mattia(infortunato alla spalla destra) avverrà alla Juventus. Dopo la riabilitazione, si ...

