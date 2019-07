agi

(Di giovedì 18 luglio 2019)e Savoini hanno lavorato insieme alla Padania, lo ha spiegato lo stesso ministro dell'Interno precisando però che non è al momento un suo collaboratore. Ma i rapporti tra il protagonista del cosiddetto 'Affaire Metropol' e la Lega non devono essere stati proprio idilliaci se a Savoini ad un certo punto sarebbe stato negato anche l'accesso alla sede. Fonti parlamentari ricordano che c'è stata anche una sorta di guerra 'sotterranea': Savoini, dopo aver fondato l'associazione Lombardia-Russia, ha indicato come sede legale proprio via Bellerio, senza informare i vertici. Ha chiesto (invano) finanziamenti alla Lega e la stanza assegnatagli ad un certo punto è diventata per lui inaccessibile, spiegano le stesse fonti. Lo spettro del governo tecnico In ogni caso per la Lega resta l'assunto spiegato anche oggi dal segretario: "Se c'è un reato - ha detto ...

fisco24_info : 'Ci vogliono fregare'. Ma per ora Salvini frena le tentazioni di crisi: Salvini e Savoini hanno lavorato insieme al… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: 'Ci vogliono fregare'. Ma per ora #Salvini frena le tentazioni di crisi #governo - GHERARDIMAURO1 : RT @Agenzia_Italia: 'Ci vogliono fregare'. Ma per ora #Salvini frena le tentazioni di crisi #governo -