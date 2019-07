Paolo Frajese | un brontolone di talento

blogo

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Se scrivosu Google, fra tante cose, oggi mi appare anche un annuncio di vendita di un appartamento a Siena, in viaè stato per tanti anni il telecronista del Palio di Siena). Ora per moltiè "solo" il nome di una via, ma lui è stato uno dei giornalisti più bravi, preparati e professionali della storia televisione italiana, della Rai. Lui era uno dei volti del Tg1 delle ore 20, l'appuntamento istituzionale per antonomasia del giornalismo televisivo italiano., che ci ha lasciato un giorno del mese di giugno di 19 anni fa, è stato uno dei giornalisti più noti ed apprezzati del panorama del giornalismo televisivo nostrano. Entrato giovanissimo al Tg1, dove ha percorso tutte le sue tappe professionali, ne è diventato ben presto il volto, o meglio il mezzobusto, fra i più celebri., undi ...

