Palmieri | “Avviati contatti per Icardi L’Inter fissa il prezzo | Napoli in vantaggio

forzazzurri

(Di mercoledì 17 luglio 2019): “Avviatiper. L’Interilinsulla Juve”: “Avviatiper. L’Interilinsulla Juve”. Entra nel vivo il duello tra partenopei e bianconeri per l’ attaccante argentino. L’ Inter hato ilper il giocatore e i primitra i club sono già in corso. Ne parla il collega Tancrefinel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, di cui vi proponiamo alcuni passaggi. “Finalmente è arrivato il primo contatto con l’ Inter per. Da parte delle due squadre ancora in pista, le uniche a cuinon ha detto di no, e che hanno formulato una offerta vera e propria al giocatore: Juventus e. E la restituzione dello sgarbo alla Juventus è arrivata: Marotta non ci sta a passare per fesso – e come ...