Giornata Nazionale del Veicolo Storico | iniziative ed eventi in tutta Italia

Lotta a leucemie - linfomi e mieloma : la Giornata nazionale. L’Ail organizza incontri e raccolte fondi : Ogni anno in Italia vengono diagnosticati 9.200 nuovi casi di leucemie, le cui forme acute rappresentano più del 25 per cento dei casi di tutti i tumori dei bambini. Per mettere al centro il tema il 21 giugno si celebra la giornata nazionale per la Lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, promossa dall’Ail. L’idea è raccontare i progressi della ricerca ed essere vicini ai pazienti con incontri, iniziative di sensibilizzazione e ...

Giornata internazionale della giraffa : domenica al Bioparco ‘un animale da record’ : Roma – domenica 23 giugno, in occasione della Giornata internazionale della giraffa il Bioparco di Roma organizza la Giornata evento dal titolo: ‘giraffa, un animale da record!’. Il piu’ alto mammifero terrestre detiene tanti primati: l’altezza, il numero di vertebre, la lunghezza della lingua ed il peso del cuore, per questo la giraffa e’ uno degli animali piu’ carismatici della fauna africana. Queste e ...

Giornata Nazionale per la Lotta contro Leucemie - Linfomi e Mieloma : il 21 giugno mini checkup ematologico gratuito nei centri lifebrain Emilia Romagna : Il 21 giugno, in occasione della Giornata Nazionale per la Lotta contro Leucemie, Linfomi e Mieloma indetta da AIL, nei 18 centri lifebrain Emilia Romagna sarà possibile effettuare gratuitamente un mini checkup ematologico che comprende le analisi di Emocromo, Ferritina e Sideremia: un primo, importante passo verso la prevenzione. Ogni anno in Italia si registrano oltre 370.000 nuovi casi di tumore (dati Associazione italiana di oncologia medica ...

11 accessori tech per celebrare la Giornata internazionale del sushi : Preparatevi a spegnere le candeline su una torta fatta di nigiri, hosomaki, gunkan, onigiri, uramaki. Il 18 giugno si festeggia, infatti, l’International sushi Day, la giornata che celebra uno dei cibi più gettonati di oggi, così adorato che sembra quasi che dia assuefazione. Buono, gustoso, leggero e divertente da mangiare, sembra che questo cavaliere della tavola targata Sol Levante non abbia macchia. A parte la pesca selvaggia e quel ...

Giornata internazionale dello yoga : meditare insieme al tramonto : 21 giugno, Solstizio d’Estate. È la notte in cui esotericamente il sole e la luna si uniscono, quando secondo la tradizione Indù, Shiva ha iniziato a trasmettere i propri insegnamenti. Da cinque anni è il giorno in cui si celebra la Giornata internazionale dello yoga, istituita nel 2014 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il tema ufficiale di quest’anno proposto dalle Nazioni Unite è la consapevolezza nei confronti dei ...

Giornata Nazionale dell’Appennino : centinaia di eventi all’insegna del plastic free : Si celebra sabato 15 e domenica 16 giugno con centinaia di eventi, dalla Liguria alla Sicilia, la prima Giornata Nazionale dell’Appennino promossa dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Confcommercio Imprese per l’Italia, Vivi Appennino e sostenuta da diverse associazioni nazionali tra cui Federazione Ciclistica Italiana, Legambiente, Alleanza Mobilità Dolce, Centro Turistico Giovanile, Unione Nazionale Pro-loco ...

L'Italia si prepara a celebrare la 5ª Giornata internazionale dello Yoga : Iniziano le celebrazioni, dal 16 al 28 giugno, della common Yoga protocol, settimana dedicata a questa pratica millenaria con posture semplici e accessibili a tutti. La giornata internazionale dello Yoga è giunta alla sua quinta edizione (è stata approvata nel 2014 con il consenso record di ben 177 paesi) ed è stata presentata ieri presso l'Ambasciata indiana di via XX Settembre a Roma. Dunque il 21 giugno, solstizio d'estate, sotto la statua ...

Coldiretti : sabato la Giornata Nazionale del pesce italiano : La giornata nazionale del pesce italiano per far conoscere caratteristiche, qualità ed aiutare a fare scelte di acquisto consapevoli è promossa da Impresapesca Coldiretti dalle ore 9:30 sabato 15 giugno 2019 nei mercati di Campagna Amica a partire dalla Capitale al Circo Massimo in via San Teodoro 74 in tutta Italia, nelle città, nei porti, sulle barche e negli allevamenti ittici. Se a Roma protagonista è il pesce povero dalla rete ai fornelli a ...

Estate - incidenti in montagna : torna la Giornata Nazionale “Sicuri sul Sentiero” : Presidi di sentieri, ferrate e falesie, vie alpinistiche, grotte e percorsi per il canyoning, con momenti informativi sugli accorgimenti da prendere per ridurre il rischio di incidenti, oltre a escursioni guidate e dimostrazioni di soccorso. È lo stesso anche quest’anno il format della giornata nazionale di prevenzione degli incidenti tipici della stagione estiva “Sicuri sul Sentiero“, che il Club alpino italiano (con le ...

Giornata internazionale del bambino - infanzia negata per 690 milioni di minori nel mondo : Jehan, un’adolescente yemenita di 17 anni, è fuggita dalla sua città natale all'inizio della guerra nel 2015. Ha perso la vista all'occhio destro dopo che il marito l’ha picchiata e abusato di lei prima di abbandonarla. Come ricorda Save the Children nel suo rapporto lanciato alla vigilia della Giornata internazionale dei bambini, vivere l’infanzia è oggi un diritto negato per 690 milioni di minori, quasi 1 su 3 al mondo.

Giornata Nazionale dello Sport presentata a Ragusa : Il Coni di Ragusa al lavoro per programmare la XVI Giornata nazionale dello Sport in programma domenica 2 giugno. Tutto sotto la direzione del Coni

Al via oggi la Giornata Nazionale della Bioeconomia : Si celebra oggi in tutta Italia la prima Giornata Nazionale della Bioeconomia. L’iniziativa, lanciata dal Cluster Tecnologico Nazionale per la Chimica Verde SPRING in collaborazione con Assobiotec, l’Associazione Nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie che fa parte di Federchimica, ha lo scopo di raccontare all’opinione pubblica ma anche agli stessi addetti ai lavori che cosa è la Bioeconomia e quali le moltissime applicazioni che già oggi ...

Straordinario successo per la Giornata Nazionale del Biologo Nutrizionista - Reggio prima città in Italia per numero di consulenze nutrizionali : Uno Straordinario successo, tanto interesse e numeri da capogiro hanno accompagnato la prima storica edizione reggina della Giornata Nazionale del Biologo Nutrizionista. La tradizionale iniziativa Nazionale promossa dall’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi guidato dalla Presidente Tiziana Stallone, giunta quest’anno alla sua sesta edizione e tenutasi in ben 24 piazze Italiane, arriva per la prima volta a Reggio ...

Giornata Nazionale del Sollievo : open day con visite gratuite all’Ospedale Bambino Gesù : Un open day con visite gratuite a cura degli specialisti dell’Ambulatorio di terapia del dolore, rivolto a bambini e adolescenti che manifestano dolore persistente in una o più parti del corpo. Con questa iniziativa l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù aderisce alla XVIII Giornata Nazionale del Sollievo promossa da Ministero della Salute, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e Fondazione “Gigi Ghirotti”. L’appuntamento è ...