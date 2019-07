Fondi russi alla Lega | Conte | “Io in Senato per riferire in nome della trasparenza Se ci

Fondi Lega-Russia - perquisita la casa di Francesco Vannucci : Fondi Lega-Russia, perquisita la casa di Francesco Vannucci L’ex bancario ha detto spontaneamente di essere stato presente all’incontro all’Hotel Metropol di Mosca con Gianluca Savoini e alcuni russi. Quattro militari della Guardia di Finanza sono entrati nella sua casa nel livornese ma non è chiaro se l’uomo sia ...

Fondi Lega-Russia - Conte : “Salvini in Aula? Il 24 luglio riferirò io. Sono la massima autorità di governo” : “E’ stato chiesto anche a me di riferire e io riferisco perché quando le forze parlamentari chiamavano il governo risponde. Io ho una concezione sacrale del parlamento e delle istituzioni”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte arrivando ad un evento di Confagricoltura a Roma chiarisce perché sarà lui a riferire al Parlamento sul Russiagate. “Il giorno 24 luglio ci sarà un’informativa”. Ma è grave ...

Fondi russi alla Lega - indagato Meranda | Gdf anche a casa di Vannucci - terzo italiano all'incontro di Mosca : Con Savoini, hanno partecipato all'incontro all'hotel Metropol di Mosca che è al centro dell'inchiesta per corruzione internazionale

Fondi russi - chi è il “rutelliano” Vannucci : bancario con mire internazionali cacciato da Margherita e ripreso (per poco) dal Pd : Quattro finanzieri hanno suonato al campanello della sua villa di Suvereto, chiedendo di parlare con lui. Con il “faccendiere” locale dalle grandi ambizioni a livello internazionale. E quindi da cui prendere le distanze. Francesco Vannucci, il possibile “terzo uomo” del Metropol di Mosca per trattare dei finanziamenti tra la Lega e la russia, a Livorno e provincia lo conoscono in tanti. Ma più per il suo carattere “iperattivo” nel mondo delle ...

Fondi russi alla Lega - Gdf perquisisce casa di Francesco Vannucci “terzo uomo del Metropol” : Gli uomini della Guardia di Finanza hanno ricevuto ordine dalla procura di Milano di perquisire la casa di Francesco Vannucci, l’ex bancario di Suvereto, in provincia di Livorno, “terzo uomo” dell’affaire Metropol di Mosca. Vannucci è stato raggiunto da poco da quattro militari delle Fiamme Gialle di Milano. Nell’ambito dell’inchiesta, per corruzione internazionale, è indagato l’ex portavoce di Matteo Salvini, ...

Giuseppe Conte affondato da Luigi Bisignani : "Fondi russi - fa il pm di provincia per alimentare l'ego" : Caro direttore, sul "russiagate" c' è un aspetto molto più grave rispetto ai quattro amici al bar dell' hotel Metropol che farneticano di petrolio. Ed è realistico pensare che si tratti di chiacchiere in libertà blaterate all' ombra del Cremlino. Uno dei partecipanti, il giovane businessman K. Malof

Pierferdinando Casini smaschera Di Maio e Pd : "Usano l'inchiesta sui Fondi russi per far cadere Salvini" : "Continuiamo pedissequamente a sfasciare le istituzioni, utilizzando impropriamente le commissioni d'inchiesta che diventano succursale impropria della campagna elettorale". Il senatore Pier Ferdinando Casini, in un'intervista al Corriere della Sera, ammette di essere "saltato sulla seggiola" quando

