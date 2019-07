F1 | Valtteri Bottas | “Se dovessi lasciare la Mercedes mi piacerebbe andare in Ferrari”

oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Forte di un secondo posto abbastanza tranquillo nella classifica mondiale dei piloti in F1, il finlandesenon è ancora certo di aver ottenuto la riconferma in. Il finnico che quest’anno ha conquistato due vittorie, nove podi e 4 pole, ha dalla sua i risultati e se Lewis Hamilton sta esprimendo il suo 100% prima del solito questo lo si deve anche alla buona velocità espressa da. Ora la palla passa ai vertici della scuderia di Brackley e il Team Principal Toto Wolff ha fatto capire che c’è una riflessione in atto. Tuttavia, come sottolineato in un’intervista,si guarda anche intorno e una possibile alternativa potrebbe essere la Ferrari: “Penso di aver dimostrato alla squadra che merito di rimanere alla, ma dovremo aspettare ancora qualche gara, Non è stato firmato ancora nulla, ma sto cercando di fare progressi in ...

filippo898 : RT @Gianludale27: Già durante la gara nutrivo dei dubbi in merito alla strategia di Bottas, per questo ho passato gli ultimi giorni a cerca… - MRoggerini : RT @Gianludale27: Già durante la gara nutrivo dei dubbi in merito alla strategia di Bottas, per questo ho passato gli ultimi giorni a cerca… - liistunova : RT @Gianludale27: Già durante la gara nutrivo dei dubbi in merito alla strategia di Bottas, per questo ho passato gli ultimi giorni a cerca… -