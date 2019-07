Di Francisca | «Essere mamma non è un limite per lo sport»

ilnapolista

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Alla vigilia dei mondiali di scherma, Elisa Diè in pedana due anni dopo la nascita del piccolo Ettore e conferma ditornata per vincere. In una lunga intervista su Libero racconta del suo ritorno, delle sue ambizioni e del fatto che adesso non vuole vincere solo per sé, adesso c’è Ettore che attende che lei porti a casa qualche medaglia. Un figlio per un’atleta in carriera, così come per ogni donna in carriera, spiega Elisa, significa lavorare il doppio, ma anche avere il doppio delle soddisfazioni «è impegnativo perché sta crescendo e ti chiede presenza fisica e mentale in ogni momento. Però la maternità mi ha completato come donna, mi ha dato tanta serenità nonostante gli immancabili sensi di colpa» La Dinon è l’unica neoadtornata in pista, quest’anno anche la Williams è tornata a Wimbledon e Cagnotto-Dellapè sono a ...

