Come abituare un bambino ad avere pazienza

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Mai perdere le staffe davanti al figlioMostrare che l’attesa è una cosa normaleTrasmettere amore fin dalle prime premureMostrarsi connessiMotivare sempre i “no”Mantenere le promesseRicordare che c’è un nesso fra “soddisfazione” e “”Porre un limite alle richieste materialiEsaudire sempre le richieste affettiveTenere sempre presente che sentirsi amati aiuta a sdrammatizzareLanon abbonda nei bambini. Anzi, spesso la tendenza, nei più piccoli, è quella di pretendere tutto e subito.se la normalità fosse ottenere qualsiasi cosa così, al volo. Con un semplice “click”. Eppure i bambini non nascono “impazienti”. Anzi. A dispetto di quanto si possa credere, è proprio l’esatto contrario! «I bambini, quando vengono al mondo, sono abituati alla calma. Conoscono solo la calma. Perché, fino a quando sono stati nella pancia della loro madre, hanno sperimentato una meravigliosa ...

