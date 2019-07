caffeinamagazine

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Non si ferma neppure davanti alla tragedia di quattro ragazzi la lingua maleodorante e puzzolente dei social. Non basta il paese didistrutto dal dolore. Non bastano le esistenze di 4 ventenni strappate all’amore di amici e famiglia per avere silenzio e rispetto. Un mondo, quello dei social, che punta il dito e insulta. Che giudica senza pensare o mettersi dall’altra parte. Accade così che le quattrovengano ricoperti di parole vergognose che una madre sia chiamata a rispondere a un manipolo di mentecatti, aggiungendo rabbia al dolore. “Mio figlio e i suoi amici non erano né drogati né ubriachi, come ho letto sui social. Erano ragazzi che avevano con un’educazione d’altri tempi”. Sono parole amare quelle di Milena Smaniotto, mamma di Leonardo Girardi che, due giorni dopo il dramma, trova la forza di zittire coloro che in rete hanno bollato la tragedia come ...

Noovyis : (“Colpa vostra”. Incidente di Jesolo, squallore contro le 4 giovani vittime) Playhitmusic - - cropy03 : Ora mi prendo una compressa di ashwagandha che abbassa il cortisolo, che già me lo avete fatto salire al cervello.… - pollong72 : @M5S_Europa @vonderleyen @beghin_t Ma sapete quanto danni si possono fare in 5 anni? Poveri europei, saremo bersag… -