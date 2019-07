Blastingnews

(Di mercoledì 17 luglio 2019). L'autopsia, effettuata nei giorni scorsi, non avrebbe evidenziato lesioni compatibili con una caduta dall'alto. Quindi il giovane idraulico di(comune alle porte di Milano) ritrovato senza vita sotto un traliccio nelle campagne tra Arese e Rho,non essersi suicidato - come ipotizzato in un primo momento - ma qualcunoavergli tolto la vita. Per determinare le cause del decesso, comunque, saranno necessari ulteriori accertamenti.assassinato L'autopsia sul corpo dinon ha dissipato il mistero che avvolge la sua morte. Gli inquirenti inizialmente avevano ipotizzato che il 22enne si fosse arrampicato sul traliccio dell'alta tensione e si fosse lasciato cadere nel vuoto. I primi esiti degli esami effettuati presso l'istituto di medicina legale di Milano, però, non hanno ...

Noemithestar : Baranzate, Stefano Marinoni potrebbe essere stato ucciso - ArmandoPalmegi1 : La morte di StefanoIl giallo del tralicciosvolta verso l’omicidio - angiuoniluigi : RT @Corriere: La morte di Stefano e il giallo del traliccio: svolta verso l’omicidio -