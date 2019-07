Sequestrata piantagione di marijuana con oltre 4 200 piante

ilgiornale

(Di martedì 16 luglio 2019) Francesca Bernasconi Dallesi sarebbero ricavati 2.600 chili di droga che, una volta messi in commercio, avrebbero fruttato diversi milioni di euro Era ben nascosta all'interno di un fitto roveto, ma gli agenti della guardia di finanzia sono riusciti a scovarla. Così, nel Comune di San Lorenzo, in provincia di Reggio Calabria, questa mattina, le fiamme gialle hanno sequestrato un'enormedi cannabis di tipo "skunk", formata da 4.200. La"skunk", "puzzola" in italiano, deriva dall'incrocio dalle due tipologie di cannabis, sativa e insica, ed è ottenuta, secondo quanto riporta Adnkronos, fondendo le linee native del Messico, della Colombia e dell'Afghanistan. Il suo odore pungente le ha fatto guadagnare il nome di "puzzola". Laè stata scoperta durante le indagini svolte dalle fiamme gialle per la lotta al traffico di sostanze ...

