Rocket Heaven è il livello di Super Mario Maker 2 creato dagli italiani Caracal Games

(Di martedì 16 luglio 2019)2 è ora disponibile in esclusiva per Nintendo Switch e, con il suo arrivo, i giocatori possono ora cimentarsi nella creazione di livelli grazie agli strumenti offerti dal titolo. Proprio per questo, Nintendoomed ha deciso di dare il via a una particolare iniziativa per "portare al pubblico le produzioni dei Nindies", tale iniziativa è chiamata Doomed Inc.Il sito ha annunciato che nel corso del mese di luglio pubblicherà "saltuariamente" le creazioni realizzate con2. L'iniziativa è partita con, ovvero ilStudio e Ignition Publishing, giù conosciuti per l'apprezzato platform 2D OkunoKA, recensito sulle nostre pagine.Leggi altro...

