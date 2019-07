Partono i saldi Xbox Super Game Sale il 16 luglio | i migliori giochi Xbox One in offerta

optimaitalia

(Di martedì 16 luglio 2019) Microsoft lancia a sorpresa glinella giornata di oggi, 16. Proprio mentre il popolo videoludico - e quello geek più in generale - si sta lasciando fisiologicamente trascinare dalle due giorni dell'Amazon Prime Day, vale a dire i tanti sconti sii listini del colosso dello shopping online dedicati a tutti gli abbonati al servizio Amazon Prime. Sconti che noi di OptiMagazine abbiamo selezionato accuratamente per voi, amanti delle avventure in pixel e poligoni, in ben due articoli dedicati - qui e qui! -, e che dunque ora vanno ad affiancarsi a questa graditissima iniziativa odierna del colosso di Redmond. Naturalmente, glisi concentrano in particolare sulle produzioni perOne in versione digitale, da acquistare e scaricare sul proprio hard disk tramiteStore. Mentre con il già citato Amazon Prime Day 2019 potete portavi a ...

