Pallanuoto | Mondiali 2019 | palinsesto | orari e tv di mercoledì 17 luglio Il programma di

(Di martedì 16 luglio 2019) Anche per idimaschile è tempo di pensare alla seconda giornata della prima fase a gironi: domani a Gwangju, in Corea del Sud, il Settebello, inserito nel Girone D e vincente all’esordio contro il Brasile, sarà chiamato ad affrontare il Giappone. Tre gare al giorno saranno trasmesse in tv in chiaro su RaiSport+HD ed in streaming gratuito su RaiPlay, mentre FINA TV, in streaming in abbonamento, mostrerà per intero il torneo. OA Sport vi assicurerà le dirette live testuali delle gare del Settebello. Di seguito il calendario completo delle gare del torneo maschile di domani,17, con gliitaliani delle sfide.MASCHILE1701.30 Girone B Australia-Kazakistan 02.50 Girone B USA-Croazia 04.10 Girone C Ungheria-Spagna (RaiSport+HD, RaiPlay) 05.30 Girone C Sudafrica-Nuova Zelanda 09.30 Girone D Giappone-Italia ...

RaiSport : Esordio ok per il #Settebello ai #Mondiali di #nuoto di #Gwangju2019 ????? Gli #Azzurri superano il Brasile 14-5 ??… - notizieoggi_com : Pallanuoto, Mondiali: buona la prima per il Settebello, 14-5 al Brasile- - SportRepubblica : Pallanuoto, Mondiali: il Setterosa doma anche il Giappone e vede i quarti -